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أخبار انتقالات ليفربول | رسمياً.. بورنموث يستعير كلاين، ويضم سولانكي بصفة نهائية

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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Goal

رسمياً.. بورنموث يعلن عن ضم المهاحم سولانكي

2019-01-04T20:46:07Z

بصفة نهائية

في صفقته الثانية من ليفربول وفي نفس اليوم، أعلن بورنموث مساء أمس الجمعة أيضاً عن التوقيع مع دومينيك سولانكي ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وكلفت الصفقة خزائن الفريق الساحلي ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للمتغيرات، ويأتي التوقيع معه في إطار الثقة الكبيرة من قبل إيدي هاو بالمواهب الإنجليزية.

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رسمياً.. بورنموث يضم كلاين على سبيل الإعارة

2019-01-04T20:44:18Z

حتى نهاية الموسم

أعلن الموقع الرسمي لليفربول مساء أمس الجمعة عن انضمام لاعبه كلاين إلى بورنموث على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي انضمام كلاين لفريق بورنموث من أجل تعويض الغيابات الكثيرة في مركز الظهير الأيمن للإصابة وبالأخص سيمون فرانسيس وآدم سميث.

لالانا مطلوب في الدوري التركي

2019-01-03T22:37:09Z

من قبل العملاق فناربخشة

يرغب فريق فناربخشة في استغلال مديره الرياضي الحالي والسابق لليفربول وهو داميان كومولي، من أجل ضم أحد لاعبي الريدز في يناير.

هذا اللاعب هو آدم لالانا كما تشير مصادر فوتوماك، والذي يرغب العملاق التركي بالتوقيع معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار بالشراء.

Getty

بورنموث يرغب بالتوقيع مع كلاين

2019-01-03T22:34:06Z

على سبيل الإعارة

أبدى فريق بورنموث اهتماماً كبيراً بضم ناثانيل كلاين ظهير أيمن ليفربول وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

هذا ما أشارت إليه صحيفة دايلي ميل، والتي أكدت أن بورنموث جاد للغاية في ضم كلاين بسبب معاناته مع إصابات كلا من سيمون فرانسيس وآدم سميث.

أوريجي لا يتعجل الرحيل

2019-01-02T22:19:24Z

وقد يستمر حتى نهاية الموسم

على الرغم أنه يعد الخيار الثالث في الهجوم خلفاً لفيرمينو وستوريدج ولكن البلجيكي أوريجي لا يتعجل الرحيل عن ليفربول وقد ينتظر حتى نهاية الموسم.

هذا ما أشارت إليه بعض التقارير البلجيكية التي أّكدت أن ديفوك يؤمن أنه سيلعب المزيد من الدقائق في ما تبقى من عمر الموسم، وأن فرص انتقاله إلى فرق أفضل سيكون بالصيف وليس الشهر الحالي.

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تعثر انتقال سولانكي إلى كريستال بالاس

2019-01-02T22:16:48Z

لسبب غير فني

بعد أن كان سولانكي على وشك الانتقال إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، انهارت الصفقة فجأة لسبب غير فني.

حيث أشارت تقارير بي بي سي إلى أن البالاس تراجع عن ضم اللاعب بسبب حاجته إلى لاعب جاهز بدنياً ويمكنه المشاركة فوراً وهو ما لا يتوفر في سولانكي بسبب عدم مشاركته بكثرة وتعرضه لإصابة ما مؤخراً.

ليفربول يكثف المفاوضات مع رابيو

2019-01-01T21:22:46Z

بعد انسحاب برشلونة

يحاول ليفربول استغلال انسحاب برشلونة من صفقة دي يونج من أجل حسم الصفقة لصالحه، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المُقبل.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فأن مسئولي الريدز عقدوا مفاوضات مكثفة مع اللاعب في الفترة الماضية من أجل التوقيع معه.

يُذكر أن رابيو يجذب انتباه أندية آخرى مثل توتنهام ويوفنتوس.

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