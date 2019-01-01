بصفة نهائية

في صفقته الثانية من ليفربول وفي نفس اليوم، أعلن بورنموث مساء أمس الجمعة أيضاً عن التوقيع مع دومينيك سولانكي ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وكلفت الصفقة خزائن الفريق الساحلي ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للمتغيرات، ويأتي التوقيع معه في إطار الثقة الكبيرة من قبل إيدي هاو بالمواهب الإنجليزية.