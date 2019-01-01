بعد أن فشل في الصيف الماضي

يفكر ستيفن جيرارد جدياً في محاولة وودبيرن مجدداً بعد أن فشل في التوقيع معه في الصيف الماضي.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن مدرب رينجرز سيحاول مرة آخرى إقناع وودبيرن باللعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن وودبيرن كان قد أُعير إلى شيفيلد يونايتد في بداية الموسم ولكنه لم يوفق معهم.