انضم ليفربول لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم باريس إف سي والذي يُدعى "سيلاس وامانجيتوكا" ويبلغ من العمر 19 عاماً، بعد المستوى الطيب الذي ظهر به الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

طبقاً لمصادر "لو باريسيان" فإن الريدز يتصارعون مع جالاطة سراي التركي على ضم اللاعب بالإضافة إلى أندية آخرى أبرزها نيس، نانت وبنفيكا.