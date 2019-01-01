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أخبار انتقالات ليفربول | اهتمام بضم البرازيلي إيمرسون، وفيرنر مستمر مع لايبزيج

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

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atletico mineiro

فيرنر مستمر مع لايبزيج

2019-01-22T20:49:34Z

لعامين على الأقل

أكد المدير الرياضي لفريق لايبزيج على استمرار مهاجم الفريق تيمو فيرنر لمدة عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، برغم الاهتمام الموسع من قبل بعض الأندية الكبيرة بضمه.

ويعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب حيث يراه كلوب البديل المثالي لفيرمينو بل أن يتفوق على البرازيلي في حاسته التهديفية، ولكن اللاعب يجذب أنظار بايرن ودورتموند أيضاً.wer

Getty Images

ليفربول من المهتمين بضم البرازيلي إيمرسون

2019-01-22T20:44:35Z

مع أندية آخرى كثيرة

يعتبر ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم البرازيلي إيمرسون ظهير أيمن فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي بحسب تصريحات وكيل أعماله.

حيث أشار في تصريحات نقلتها صحيفة موندو أن هناك أندية كثيرة ترغب بالتعاقد مع موكله ومنها آرسنال، يوفنتوس وبروسيا دورتموند.

يُذكر أن ليفربول من المتوقع أن يتحرك في الصيف المقبل لضم ظهير أيمن بسبب عدم اقتناع كلوب بكلاين وتواجد آرنولد فقط في هذا المركز.

مكيني على ردار الريدز

2019-01-18T21:17:48Z

منذ فترة طويلة

يسعى فريق ليفربول لدعم خط دفاعه على المدى الطويل، لذا يراقب كشافة الفريق بعض الأسماء ومن بينها مكيني موهبة شالكة.

وطبقاً لتقارير بليتشر سبورت فأن الريدز من المعجبين بتطور اللاعب ويراقبوا مستواه منذ فترة طويلة تمهيداً للتحرك لضمه في الفترة المقبلة.

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بنفيكا يرفض بيع جواو فيلكس لليفربول

2019-01-18T21:15:14Z

ويرفض عرضاً ضخماً

أبى فريق بنفيكا التفريط في موهبته جواو فيلكس ورفض عرضاً ضخماً من ليفربول لبيعه بحسبما أشارت أخر التقارير.

وطبقاً لمصادر كوريري دا مانها فأن النسور رفضوا عرضاً ضخماً كان من شأنه أن يجعل فيلكس ثالث أغلى لاعبي ليفربول في التاريخ.

ستوريدج سيغادر في الصيف

2019-01-17T21:58:03Z

مجاناً على الأرجح

يقترب دانيال ستوريدج من الرحيل عن صفوف ليفربول خاصةً مع عدم تقديم عرض جديد للاعب لتجديد عقده.

وبحسب مصادر صحيفة تايمز فأنه من المتوقع رحيل المهاجم الإنجليزي عن صفوف الفريق في الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقده.

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رسمياً.. روبيرتسون يجدد عقده مع ليفربول

2019-01-17T21:56:11Z

مكافأة على تألقه

أعلن الموقع الرسمي لليفربول يوم أمس الخميس عن تجديد عقد اللاعب الأسكتلندي روبيرتسون مع الفريق لمدة خمس سنوات إضافية.

وجاء ذلك مكافأة للاعب على أدائه الرائع منذ أن حجز مكاناً أساسياً في التشكيلة على حساب ألبيرتو مورينو، وأشار كلوب إلى أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب انتهت في وقت قياسي.

ليفربول يصارع على ضم جروينفيلد لاعب كلوب بروج

2019-01-15T20:38:00Z

وسط منافسة من أندية آخرى

دخل ليفربول في صراع مع عدة أندية على ضم الهولندي أرنوت جروينفيلد لاعب كلوب بروج والذي يقدم أداءاً ملفتاً للنظر هذا الموسم.

وبحسب دايلي ميل فأن اللاعب يلقى إعجاباً من قبل أندية ميلان، إيفرتون وتوتنهام وكان الفريق الإيطالي قد قدم عرضاً رسمياً بقيمة تسعة ملايين ولكنه قوبل بالرفض.

يُذكر أن جروينفيلد كان قد سجل 5 أهداف مع فريقه هذا الموسم في 15 مباراة.

ProShots

حيرارد قد يحاول ضم وودبيرن مجدداً

2019-01-15T20:34:28Z

بعد أن فشل في الصيف الماضي

يفكر ستيفن جيرارد جدياً في محاولة وودبيرن مجدداً بعد أن فشل في التوقيع معه في الصيف الماضي.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية، فأن مدرب رينجرز سيحاول مرة آخرى إقناع وودبيرن باللعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن وودبيرن كان قد أُعير إلى شيفيلد يونايتد في بداية الموسم ولكنه لم يوفق معهم.