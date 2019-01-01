النجم الكاميروني يرى أن الكامب نو هو المكان الأمثل لصلاح

حث النجم الكاميروني صامويل إيتو محمد صلاح على ترك ليفربول والانضمام لناديه السابق برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، حيث أنه يرى أن طريقة لعب البلاوجرانا مناسبة جداً لإمكانيات الفرعون المصري.

ويخوض صاحب الـ27 عاماً كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر في هذه الأثناء، وبالرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع الريدز، إلا أن نجم الإنتر السابق يرغب في رؤية نجم آنفيلد في الفريق الكتلوني.

وقال إيتو: "أعلم طريقة لعب برشلونة واعتقد أنها ستكون ملائمة له"، وأضاف: "إذا امتلك الفرصة للعب في الدوري الأفضل في العالم - يقصد الدوري الإسباني - سيكون عليه التوقيع مع برشلونة".