بعد رحيله لفولام

توجه الصربي لازار ماركوفيتش بالشكر إلى جماهير ليفربول عقب إتمام رحيله إلى فريق فولام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وعلق ماركوفيتش على رحيله في صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: تشرفت بأن أكون جزءاً من هذا النادي الأسطوري، شكراً جزيلاً لكل شخص في النادي، إنه من دواعي سروري، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق.

يُذكر أن ماركوفيتش كان قد رحل إلى فولام في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات بصفة مجانية وذلك لمدة 6 أشهر.