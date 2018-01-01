بسبب قلة مشاركاته

اقترب البلجيكي ديفوك أوريجي من الرحيل عن صفوف ليفربول في يناير المُقبل، بسبب قلة مشاركاته مع فريقه في الموسم الحالي.

وبحسب بعض المصادر البلجيكية، فأن الريدز مستعدين للتعاون وتقديم بعض التنازلات في سوق الانتقالات الشتوية القادمة من أجل بيعه بصفة نهائية، ويعد وولفرهامبتون من أبرز المهتمين بضمه.

يُذكر أن أوريجي كان قد أُعير إلى فولفسبورج في الموسم الماضي ولكنه لم يقدم أداءاً جيداً.