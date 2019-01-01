على سبيل الإعارة

اقترب لاعب وسط ليفربول آلان دي سوزا من الانتقال إلى فلومينيسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل الحصول على فرصته للعب كأساسي لمواصلة تطوره.

وتعد هذه الإعارة هي السادسة له منذ انضمامه للريدز، حيث يعاني اللاعب من صعوبة الحصول على رخصة عمل في إنجلترا وهو ما يجبر ليفربول على إعارته بكثرة، وأخرها كان مع فرانفكورت الألماني.