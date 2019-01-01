رفض ميلان فرصة التعاقد مع ماريانو مهاجم ريال مدريد، بالرغم أن اللاعب متاح للبيع في سوق الانتقالات الحالي، حيث يسعى الروسونري لتعويض كوتروني الذي انتقل لوولفرهامبتون.

أشارت مصادر سكاي سبورت أن مسئولي الملكي عرضوا اللاعب على الفريق الإيطالي ولكنهم لم يبدوا اهتمامهم بالتعاقد معه.