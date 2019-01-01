أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Marca" أن أياكس أمستردام قد حدد سعر 65 مليون يورو للتخلي عن اللاعب دوني فان دي بيك لريال مدريد، وهذا ما دعى الملكي للإبتعاد نسبياً عن الصفقة.

يعتبر الهولندي هدفاً لأكثر من فريق في إسبانيا، ولكن اللاعب كان يميلاً للانتقال لملعب السانتياجو بيرنابيو، لكن البلانكوس لم يوافقوا على السعر الذي حدده أبطال الدوري الهولندي، مما وضع الصفقة بين الفريقين في طريق مسدود.