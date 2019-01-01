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أخبار انتقالات ريال مدريد | نيمار يعلق مفاوضاته مع الملكي ومايورال يقترب من سوسيداد

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 25 يونيو، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2019؟

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Getty Images

ريال سوسيداد يقترب من ضم مايورال

2019-06-25T21:04:40Z

واصل ريال سوسيداد مفاوضاته مع ريال مدريد سعياً لضم المهاجم الإسباني "ماريوال" والذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في يورو تحت 21 عاماً.

حيث أكدت مصادر "أوندا ثيرو" بأن الإتفاق قريب بين الطرفين على أن تكلف الصفقة الفريق الباسكي حوالي 15 مليون يورو، ومن المتوقع أن تتم عقب انتهاء البطولة.

ريال مدريد يبدي اهتمامه بهداف فرايبورج

2019-06-25T21:01:43Z

يبدو أن دعم ريال مدريد لخط الهجوم لن يتوقف هذا الصيف، حيث أبدى الملكي اهتمامه بلاعب آخر وهو "فالدشميدت" مهاجم فرايبوورج منتخب ألمانيا في يورو تحت 21 عاماً.

حيث أشارت مصادر " ديفنسا سنترال" أن المرينجي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب في اليورو المُصغر، بعد أن نجح في إحراز خمسة أهداف في ثلاث مباريات مما جعله هدافاً للبطولة حتى الآن

نيمار يعلق مفاوضات ريال مدريد وينتظر برشلونة

2019-06-25T19:08:21Z

النجم البرازيلي أبلغ الميرينجي عن تفضيله العودة للبلاوجرانا

أصبح من المؤكد أن نيمار سيترك باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الصيف الحالي، متجهاً إلى الدوري الإسباني الذي كان محطته الأوروبية الأولى.

وبهذا الشأن نقلت صحيفة إكسبريس عن سبورت الإسبانية أن النجم البرازيلي تواصل مع الميرينجي، وأبلغه أنه لن يلعب في الليجا إلا بقميص البلاوجرانا، وذلك سعياً منه لإعادة أمجاده السابقة في الكامب نو الذي كان شاهداً على بطولات لصاحب الـ27 عاماً في فترته مع الفريق الكتالوني.

Getty Images

ديسايي: الجميع يتمنى لاعب مثل بوجبا

2019-06-25T19:02:25Z

لا تمثل التكهنات بخروج بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الحالي أي مفاجأة بالنسبة لمارسيل ديسايي، حيث صرح بهذا الصدد قائلاً: "الجميع يريدونه".

ولايزال الباب مفتوحاً أمام بطل العالم 2018 للانضمام لريال مدريد، لكن لن يكون الأمر سهلاً في ظل اهتمام يوفنتوس بضم صاحب الـ26 عاماً لمدة 3 سنوات مقابل 89 مليون جنيه إسترليني

بنفيكا يقترب من حسم صفقة راؤول دي توماس

2019-06-25T14:31:49Z

واصل بنفيكا البرتغالي مفاوضاته مع ريال مدريد من أجل التوقيع مع المهاجم راؤول دي توماس، الذي أُعير في الموسم الماضي إلى صفوف رايو فاليكانو وقدم أداءاً مميزاً للغاية، مما جعل الأندية تلهث وراءه.

طبقاً لمصادر أبولا البرتغالية، فأن مسئولي بنفيكا اجتمعوا مع نظرائهم في مدريد واتفقوا على قيمة الصفقة والتي ستُقدر بحوالي 20 مليون يورو.

ريال مدريد يتطلع إلى ضم فابيان رويز لاعب نابولي

2019-06-25T13:47:31Z

بحسب ما أفادت به صحيفة "AS" أن ريال مدريد يسعى للتفاوض مع فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي.

وقد شارك اللاعب الإسباني في 40 مباراة على مستوى جميع المسابقات مع الأزوري في الموسم السابق.

وبحسب ما أفادت به الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ23 عاماً قد أصبح من الذين يسعى ريال مدريد لضمهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكن نابولي يتمسك بمبلغ 70 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

مبابي لن يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي

2019-06-25T13:22:04Z

بحسب ما صرحت به صحيفة الماركا الإسبانية

بحسب ما صرحت به صحيفة الماركا بأن اللاعب كيليان مبابي سيلتحق إلى ريال مدريد في الموسم القادم.

يتنافس كلً من الملكي والبلاوجرانا على ضم النجم الفرنسي منذ أن كان لاعباً في موناكو، ومازالت محاولات استقطاب اللاعب لم تنتهي، ولكن صرحت الصحيفة بأن باريس سان جيرمان لن يبيع اللاعب في سوق الانتقالات الحالي، ولكن ريال مدريد يعتبر ضم اللاعب شيئاً ضرورياً على المدى الطويل ويحاول من الوقت الحالي أن يدخل في مفاوضات لضم اللاعب في سوق الميركاتو الصيفي من السنة القادمة.

آرسنال مهتم بضم داني سيبايوس

2019-06-24T18:20:45Z

أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم الإسباني الموهوب "داني سيبايوس" من ريال مدريد، خاصةً أن اللاعب من المتوقع أن يكون خارج خطط زيدان للموسم المقبل بسبب رغبة الملكي في ضم لاعب وسط جديد.

طبقاً لمصادر صحيفة آس فأن الجانرز مستعد لدفع المبلغ المطلوب من قبل المرينجي للتفريط فيه وهو 45 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه مع الماتادور في يورو تحت 21 عاماً الذي يُلعب حالياً.

خاميس يؤجل الحديث عن مستقبله لما بعد كوبا أمريكا

2019-06-24T14:53:10Z

رفض الكولومبي "خاميس رودريجز" لاعب ريال مدريد الذي كان معاراً لبايرن ميونخ في العامين الماضيين التعليق على مستقبله مع الملكي، بسبب تركيزه الشديد على كوبا أمريكا.

طبقاً لتصريحات ماركا فأن رودريجز أكد أنه لم يتحدث مع زيدان بخصوص مستقبله، ولا يفكر سوى في بطولة الكوبا التي يخوضها حالياً مع المنتخب الكولومبي.. وسط اهتمام كبير من أنشيلوتي بالتعاقد معه وضمه لنابولي الإيطالي.

ريال مدريد يُقدم 200 مليون يورو لضم مبابي

2019-06-24T12:53:16Z

بحسب ما أفادته جريدة "AS" بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد مُصر على ضم النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، حيث بحسب ما أوردته الصحيفة أن إدارة النادي قد وصلت بالعرض إلى 200 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ20 عاماً.
واستطاع مبابي في الموسم الماضي أن يسجل 39 هدفاً بالإضافة إلى صناعة 5 أهداف في 43 مباراة شارك فيهم.

ريال مدريد يحدد سعر داني سيبايوس

2019-06-24T11:45:37Z

الملكي يطلب 50 مليون يورو للاستغناء عن نجمه الشاب

نقلت صحيفة ميرور عن آس تقريراً يوضح أن ريال مدريد حدد سعر داني سيبايوس عند 50 مليون يورو، وذلك بعد استفسار توتنهام عن اللاعب.

يشارك صاحب الـ22 عاماً مع الماتادور في كأس أوروبا للشباب في الوقت الحالي، وهو يحظى باهتمام أندية كبيرة أخرى غير السبيرز، أهما ميلان الساعي لاستعارته لعامين مع أحقية شرائه.

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مانشستر يونايتد يتحرك للتجديد مع راشفورد

2019-06-24T11:43:21Z

سوف يستغل مانشستر يونايتد بنداً متواجد في عقد ماركوس راشفورد يقضي بتجديده تلقائياً لمدة موسم، وذلك للإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق في حالة فشل المفاوضات.

وبحسب صحيفة صن فإن المهاجم طلب زيادة راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيهاً إسترلينياً، وهو ما يمثل حوالي ضعف راتبه الحالي البالغ 180 ألف جنيهاً إسترلينياً.

جدير بالذكر أن الشاب الإنجليزي يحظى باهتمام عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد

ميلان يواصل مفاوضاته من أجل ثيو هيرنانديز

2019-06-23T21:54:14Z

واصل ميلان سعيه خلف ظهير أيسر ريال مدريد "ثيو هيرنانديز" بعد أن تفاوض مع اللاعب على الانضمام لصفوف الروسونيري بداية من الموسم المُقبل.

حيث تم التقاط صورة للاعب برفقة مالديني أثناء قضاء العطلة الصيفية في إيبيزا، وهو ما يؤكد اقتراب اللاعب من الدوري الإيطالي.

مانشستر يونايتد يبحث عن بديل لفاران!

2019-06-23T19:30:04Z

ريال مدريد يطلب حوالي نصف مليار يورو للتخلي عن نجمه

بحسب ديلي ستار فإن ريال مدريد حدد سعر مدافعه رافائيل فاران عند 430 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تحرك مانشستر يونايتد من أجل ضمه.

ويحتاج أوله جونار سولشار إلى تدعيم دفاع الشياطين الحُمر في سوق انتقالات الصيف الحالي، وقد وجد في الفرنسي الدولي ضالته، لكن بعد المقابل المادي الذي وضعه الملكي سيتعين على المدرب النرويجي البحث عن مدافع آخر.

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ريال مدريد يتابع ما يقدمه ألميرون في كوبا أمريكا

2019-06-23T15:20:20Z

يتابع ريال مدريد ما يقدمه الباراجوياني ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا المقامة حالياً بالبرازيل، من أجل التحرك لضمه مستقبلاً.

طبقاً لمصادر "تيجو سبورتس" الباراجوانية فأن كشافة ريال مدريد يتابعوا ألميرون عن كثب من أجل مراقبة مستواه، خاصةً وأن الملكي اعتاد على التعاقد مع اللاعبين اللاتينيين بعد تألقهم في البطولات الكبرى.

بوجبا جاهز للانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف

2019-06-23T15:12:49Z

يرى كريستيان كاريمبو الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم من قبل، أن بوجبا جاهز للانتقال إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف وهذا الوقت مناسب من أجل مثل هذه الخطوة الكبيرة.

حيث صّرح قائلاً: بوجبا لاعب رائع وزيدان يعرفه منذ أن كان لاعباً ليوفنتوس، هو مستعد لريال مدريد ويستحق اللعب في هذا النادي الكبير.

مارتين أوديجارد مطلوب في الدوري الإسباني والألماني

2019-06-23T12:20:38Z

أشارت بعض التقارير أن ريال سوسيداد يسعى للدخول في مفاوضات مع ريال مدريد لضم اللاعب النرويجي مارتين أوديجارد على سبيل الإعارة لمدة سنتين بعد إنتهاء مدة إعارته مع فريق فيتيسيه آرنيهم الهولندي.
وقد قدم لاعب الجناح أداءاً جيداً في إعارته السابقة حيث شارك في 31 مباراة واستطاع أن يُحرز ثمانية أهداف، مما دعى فريق بايرن ليفركوزن للإهتمام أيضاً باللاعب والدخول في مفاوضات مع الملكي.
وقد أشارت التقارير أقتراب اللاعب صاحب الـ20 عاماً للفريق الألماني أكثر من فرصه في الانتقال إلى لريال سوسيداد.

ميلان يُقدم عرضاً حقيقياً لضم الإسباني داني سيبايوس

2019-06-23T12:03:14Z

صرحت صحيفة "آس" بأن ميلان الإيطالي قد دخل في مفاوضات مع ريال مدريد لضم أكثر من لاعب وعلى رأسهم اللاعب داني سيبايوس، ويُعد بعض اللاعبين كخاميس رودريجيز وبورخا مايورال أيضاً من الأسماء المطروحة من قِبل الروسونيري.
وفي تأكيد آخر قد صرحة صحيفة "لاجازيتا" بأن الديافولو قد قدم عرضاً بالفعل لضم الإسباني الشاب على سبيل الإعارة لمدة سنتين، وكان اللاعب صاحب الـ21 عاماً قد انتقل لصفوف الملكي في صيف 2017، ولم يخض سوى 18 مباراة فقط مع الميرنجي أحرز فيهم هدفين، ويُعد لاعب خط الوسط من أهم الأسماء المطروحة على طاولة نادي القرن العالمي من قِبل ميلان.

إدارة مانشستر يونايتد تُجمد موقف بول بوجبا

2019-06-22T20:50:01Z

ترفض التفريط في لاعبها!

وضعت إدارة مانشستر يونايتد نادي ريال مدريد في ورطة بعد أن رفضت محاولات الملكي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، الذي عبر عن رغبته بترك الفريق الإنجليزي هذا الصيف.

حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا أن اليونايتد رفض التحدث عن احتمالية رحيله، وأصر على عدم التفاوض من الأساس، ولكن زيدان لازال مصراً على تلبيه رغباته والتوقيع مع اللاعب.

توتنهام يحدد شروطه من أجل التفريط في إريكسن

2019-06-22T15:05:12Z

ويطلب مبادلة لاعب!

اشترط فريق توتنهام هوتسبيرز مبادلة إريكسن بإحدى لاعبي ريال مدريد إذا ما أراد الملكي الحصول على خدمات اللاعب الدانماركي الذي يتبقي في عقده عام واحد، ويرغب بخوض تحدي جديد.

طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن السبيرز مهتمين بالحصول على خدمات الإسباني "أسينسيو" ولكن زيدان لا يريد بيعه بشكل نهائي، ولن يفرط فيه سوى على سبيل الإعارة فقط، بعد أن كان رفض عرضاً من يوفنتوس للتعاقد معه.

ريال مدريد يرفض إعارة خاميس رودريجيز من جديد

2019-06-21T14:15:06Z

أفادت مصادر بأن نادي نابولي الإيطالي قد تقدم بطلب للحصول على خدمات اللاعب خاميس رودريجيز من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وقد صرحت بأن الملكي يرفض السماح بمغادرة اللاعب إلا بانتقالاً كامل.

وكانت قد أفادت مصادر خاصة بجول أن الميرنجي يسعى للتخلص من أكثر من لاعب ومن بينهم الدولي الكولومبي لتعويض الصفقات التي قاموا بضمها منذ بداية فتح الميركاتو.
 
وكان صاحب الـ27 عاماً قد امضى الموسمين السابقين على سبيل الإعارة ضمن صفوف بايرن ميونخ، واستطاع أن يسجل 15 هدفاً وصناعة 20 آخرين في 67 خاضها مع البافاري، ولكن حامل اللقب الألماني قرروا عدم التمسك بخيار الشراء الذي كان مُتاح لهم مقابل دفع 42 مليون يورو.
 
وكان كارلو أنشيلوتي هو المدير الذي أحضر خاميس رودريجز إلى الأليانز أرينا قبل إقالته في سبتمبر 2017 وانتقاله إلى نابولي، ويسعى الإيطالي لضمه من جديد.

صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان تلوح في الأفق

2019-06-21T12:53:45Z

البلاوجرانا يعرض على باريس سان جيرمان 100 مليون يورو بالإضافة لكوتينيو لضم نيمار

أشارت العديد من التقارير إلى أن برشلونة ينوي إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، ينتقل بموجبها فيليبي كوتينيو للعاصمي الفرنسي وينضم نيمار للكامب نو مقابل 100 مليون يورو.

ويسعى العملاق الكتالوني إلى استعادة نجمه السابق في سوق انتقالات الصيف الحالي، وهو ما قبله البرازيلي الدوري بأريحية شديدة، لكن لن يكون الأمر سهلاً خاصةً في ظل اهتمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنجم السليساو، وعزمه التقدم بعرض كبير من أجل ضمه.

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Getty/Goal

بنزيمة يصب الوقود على نار شائعات انضمام نيمار

2019-06-21T12:41:00Z

هل أعلن بنزيمة انضمام البرازيلي لريال مدريد بشكلٍ غير رسمي؟

صب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الوقود على نار شائعات انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وذلك بنشره صورة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام تجمعه بالبرازيلي الدولي.

ارتبط نجم السليساو بالعودة إلى بيته القديم برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن بعد الصورة التي تجمعه بنجم الميرينجي الأول هل تحولت وجهته إلى سانتياجو بيرنابيو شره الصفقات في الميركاتو الحالي؟

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نيمار لا يرغب في العودة لباريس سان جيرمان

2019-06-21T12:36:30Z

اللاعب البرازيلي يعلن الحرب على العاصمي الفرنسي

ادعت سبانيش بابليكيشن سبورت أن نجم باريس سان جيرمان لا يريد العودة إلى ناديه الحالي في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأنه يسعى للخروج منه إلى أي وجهة محتملة أخرى.

ارتبط البرازيلي الدولي بقوة بالعودة للدوري الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يحظى بصراع قوي بين قطبي الليجا برشلونة وريال مدريد.

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ريال مدريد يفضل بوجبا على إيريكسين

2019-06-21T12:26:36Z

الملكي يضع الفرنسي على قمة أولوياته في الميركاتو

حدد ريال مدريد هدفه الأول لتدعيم خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف.

يهتم البلانكوس أيضاً بنجم توتنهام كريستيان إيريكسين، لكن المدرب زين الدين زيدان يفضل مواطنه على وصيف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذا سيتحرك الملكي بقوة نحوه خاصةً أن اللاعب مطلوب بقوة في فريقه السابق يوفنتوس.

Getty/Goal

ميلان يعلق مفاوضاته مع ريال مدريد

2019-06-21T12:22:51Z

بحسب كالتشيو ميركاتو، علق ميلان مفاوضاته مع ريال مدريد من أج عقد أكثر من صفقة لتدعيم الفريق الموسم القادم.

ويعتبر داني سيبايوس هو الهدف الأول للروسونيري من العملاق الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه ليس الوحيد المستهدف من قبل الديافولو من الملكي في هذا الميركاتو، فهناك اهتمام كبير أيضاً بخاميس رودريجيز القريب جداً من نابولي، والمهاجم بورخا مايورال.

كيلور نافاس ضمن أهتمامات بنفيكا البرتغالي

2019-06-20T18:16:48Z

أفادت بعض التقارير أن ريال مدريد يسعى للتخلص من الحارس الدوري الكوستاريكي كيلور نافاس بعدما تراجع الحارس في مستواه في الموسم الماضي، ووفقاً لصحيفة "آبولا" البرتغالية أن إدارة نادي بنفيكا البرتغالي قد قدمت عرضاً للملكي لضم اللاعب، وأشارت بأنه قُوبل بالإيجاب وأن الصفقة أقتربت من أن تتم بالفعل في الانتقالات الصيفية الحالية.

كاسيميرو كلمة السر في صفقة نيمار

2019-06-19T12:37:46Z

أصبح خروج نيمار من باريس سان جيرمان وشيكاً ولا توجد إلا وجهتين محتملتين هما ريال مدريد وبرشلونة، وبحسب التقارير فإن إدارة الفريق العاصمي الفرنسي لن تفرط في اللاعب بأقل من المبلغ الذي اشترته به في 2017 وهو 222 مليون يورو.

لكن صحيفة الديلي ميل نقلت عن ماركا أن مطالب الإدارة الباريسية المادية قد تنخفض إذا انضم النجم البرازيلي لريال مدريد، حيث أن حامل لقب الدوري الفرنسي يسعى بقوة لتعويض تياجو موتا الذي اعتزل الصيف الماضي بكاسيميرو نجم وسط الميرينجي، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيض ثمن نيمار مقابل الحصول على خدمات مواطنه.

ريال مدريد يضحي بنجمه المستقبلي من أجل إيريكسين

2019-06-19T12:01:52Z

يرغب الملكي في ضم متوسط الميدان إيريكسين ولو كلفه الأمر خسارة سيبايوس الذي يراه الكثيرون أحد المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية

أكدت صحيفة الصن البريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً لتوتنهام من أجل ضم كريستيان إيريكسين المطلوب بقوة من زين الدين زيدان، وبحسب التقرير فإن الملكي مستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى إدخال الواعد داني سيبايوس في الصفقة من أجل إقناع إدارة السبيرز.

أشارت تقارير عديدة في الفترة الأخيرة إلى أن الدنماركي الدولي يسعى لترك الشمال اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً انه لن يصل لاتفاق لتجديد عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا، وهي نفس الظروف التي يمر بها صاحب الـ22 عاماً الذي يرى أن فرصه في سانتياجو بيرنابيو تكاد تكون منعدمة، وأنه لا مفر له عن الخروج لإيجاد فرصة للعب.

سيبايوس: لا أستطيع الانتظار عامًا آخر على دكة الاحتياط

يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد

2019-06-19T10:51:42Z

أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.

وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي