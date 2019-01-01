يبدو أن دعم ريال مدريد لخط الهجوم لن يتوقف هذا الصيف، حيث أبدى الملكي اهتمامه بلاعب آخر وهو "فالدشميدت" مهاجم فرايبوورج منتخب ألمانيا في يورو تحت 21 عاماً.

حيث أشارت مصادر " ديفنسا سنترال" أن المرينجي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب في اليورو المُصغر، بعد أن نجح في إحراز خمسة أهداف في ثلاث مباريات مما جعله هدافاً للبطولة حتى الآن