يسعى ماريانو للبقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل، على الرغم أنه يعلم أنه سيكون خارج حسابات زيدان بعد ضم يوفيتش من فرانكفورت.

طبقاً لمصادر لا سيكستا فأن مهاجم ليون السابق يريد البقاء مع الملكي برغم وجود اهتمام قوي من روما بالتعاقد معه، وأنه يرغب بالقتال على مركزه وإثبات نفسه.