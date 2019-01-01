البلاوجرانا يعرض على باريس سان جيرمان 100 مليون يورو بالإضافة لكوتينيو لضم نيمار

أشارت العديد من التقارير إلى أن برشلونة ينوي إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، ينتقل بموجبها فيليبي كوتينيو للعاصمي الفرنسي وينضم نيمار للكامب نو مقابل 100 مليون يورو.

ويسعى العملاق الكتالوني إلى استعادة نجمه السابق في سوق انتقالات الصيف الحالي، وهو ما قبله البرازيلي الدوري بأريحية شديدة، لكن لن يكون الأمر سهلاً خاصةً في ظل اهتمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنجم السليساو، وعزمه التقدم بعرض كبير من أجل ضمه.

للمزيد اضغط هنا...