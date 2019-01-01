يبدو أن صفقة انضمام كوتينيو إلى بايرن ميونخ ستكون في صالح ريال مدريد، الذي ينافس برشلونة على ضم نيمار نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

أشارت مصادر ليكيب أن رفض كوتينيو للدخول في صفقة نيمار، من شأنه أن يرجح كفة الملكي ويجعلهم الأقرب لضم نيمار خاصةً أنه انضم لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة فقط.