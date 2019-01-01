الويلزي غير مرغوب به

رفض مانشستر يونايتد أي فرصة للتوقيع مع جاريث بيل جناح ريال مدريد والذي يعد غير مرغوباً به في الفريق منذ عودة زيدان للنادي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وبحسب مصادر "إيه إس بي إن" فأن الفريق الإنجليزي لا يرغب بإعادة الويلزي إلى البريميرليج مرة آخرى بسبب عدم اقتناعه به، بعد أن هبط مستواه بشكل كبير مؤخراً.