وفقاً لما صرحت به صحيفة "Mundo Deportivo" فإن ريال مدريد قد تقدم بعرض جديد لمانشستر يونايتد لضم النجم الفرنسي بول بوجبا نظير 80 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب إيسكو أو جاريث بيل.

ويأتي هذا العرض بعد رفض كثير من العروض التي قُدمت من الملكي إلى الشياطين الحمر، في ظل تمسك الريد ديفيلز بلاعب خط الوسط، ومطالبته بمبلغ 180 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ولكن الميرنجي يأمل في تقلص ذلك المبلغ من خلال تبادل لاعب من لاعبيه في المفاوضات.

كما أن النجم الفرنسي بول بوجبا يريد مغادرة ملعب الأولد ترافورد في الانتقالات الصيفية الحالية.