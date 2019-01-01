أغلق الويلزي جاريث بيل ملف الصين نهائياً، بسبب عدم رغبة اللاعب في الانتقال إلى هذا الدوري، على الرغم أن العروض القادمة منه تكون مغرية للغاية

أشارت مصادر صحيفة ماركا أن بيل يفضل الاستمرار مع أكبر الأندية الأوروبية على الذهاب للصين، وهو قرار نهائي للنجم الويلزي.