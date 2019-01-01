حدد باريس سان جيرمان شروطه لبيع نيمار إلى ريال مدريد، بعد أن اشتعل الصراع على ضم اللاعب بين الملكي وبرشلونة في الفترة الأخيرة.

أشارت مصادر ماركا أن ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي اشترط الحصول على فينيسيوس ومودريتش من أجل تسهيل بيع البرازيلي للمرينجي، هو ما يعد مستحيلاً في الوقت الراهن.