أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن رحيل الياباني كوبو إلى ريال مايوركا وذلك على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي الذي بدأ الجمعة الماضي.

يأتي انضمام كوبو لمايوركا من أجل اكتساب المزيد من الخبرة، خاصةً وأن اللاعب ينال تقدير كبير من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.