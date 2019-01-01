يفكر الطاقم الفني لريال مدريد في الإبقاء على داني سيبايوس لموسم آخر، على الرغم من الاهتمام الكبير بضمه من قبل بعض الأندية أبرزها توتنهام وآرسنال الإنجليزيين.

أشارت مصادر صحيفة ماركا بأن مستواه في يورو تحت 21 عاماً مع منتخب إسبانيا قد أثار الإعجاب، مما قد يجبر الملكي على الإبقاء عليه هذا الموسم.