دخل وولفرهامبتون في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم مدافعه فابيخو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل أن يحصل على المزيد من الدقائق ويتم تجهيزه للفريق الأول الموسم المقبل.

أشارت مصادر بي بي سي أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة، ومن المتوقع أن تُغلق قريباً، خاصةً وأن اللاعب خارج حسابات زيدان بعد ضم ميليتاو.