اقترب ريال مدريد من إتمام صفقة جديدة وهي اللاعب "سورو" موهبة ريال سرقسطة بعد أن استمرت المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة واقتربت من نهايتها.

طبقاً لصحيفة "آس" فإن نصف مليون فقط هي ما تفصل الناديين عن التوصل إلى إتفاق نهائي، وبرغم اهتمام إسبانيول باللاعب ولكن الأفضلية للملكي.