أعلن ريال مدريد على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن انتقال مهاجمه راؤول دي توماس إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن توصلا كلا الناديين إلى إتفاق رسمي.

انضم راؤول للتنين البرتغالي في صفقة كلفتهم حوالي 20 مليون يورو بالإضافة إلى خمس ملايين آخرى كمتغيرات، بعد أن أثبت اللاعب نفسه بجدارة في الموسم الماضي رفقة رايو فاليكانو الذي أُعير له.