رسميا.. راؤول دي توماس ينتقل لصفوف بنفيكا
أعلن ريال مدريد على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن انتقال مهاجمه راؤول دي توماس إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن توصلا كلا الناديين إلى إتفاق رسمي.
انضم راؤول للتنين البرتغالي في صفقة كلفتهم حوالي 20 مليون يورو بالإضافة إلى خمس ملايين آخرى كمتغيرات، بعد أن أثبت اللاعب نفسه بجدارة في الموسم الماضي رفقة رايو فاليكانو الذي أُعير له.
ريال مدريد يُقرر إعارة داني سيبايوس
قرر ريال مدريد إعارة لاعبه داني سيبايوس في الموسم المقبل لأي من الأندية المهتمة بخدماته من أجل منحه فرصة للعب كأساسي، على أن يعود جاهزاً للمشاركة مع الفريق الأول في الموسم المقبل.
طبقاً لمصادر أوندا ثيرو فإن سيبايوس متاح للإعارة وسط اهتمام من عدة أندية كبيرة أبرزها ميلان، آرسنال، توتنهام وليفربول الإنجليزي.
خاميس رودريجيز يقترب من الانضمام لنابولي
النجم الكولومبي يقترب من البارتينوبي
اقترب الكولومبي خاميس رودريجيز خطوة آخرى نحو نابولي الإيطالي، بعد أن تواصلت المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة مع رغبة أنشيلوتي في العمل مع اللاعب مرة آخرى منذ أن كانا سوياً في ريال مدريد.
أشارت مصادر صحيفة آس، أن دي لاورينتس يريد ضمه على سبيل الإعارة مع وجود خيار إلزامي بالشراء، ولكنه سيرضخ لطلبات الملكي أياً كانت، لأنه مستعد للتضحية من أجله.
ريال مدريد على وشك ضم سورو
اقترب ريال مدريد من إتمام صفقة جديدة وهي اللاعب "سورو" موهبة ريال سرقسطة بعد أن استمرت المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة واقتربت من نهايتها.
طبقاً لصحيفة "آس" فإن نصف مليون فقط هي ما تفصل الناديين عن التوصل إلى إتفاق نهائي، وبرغم اهتمام إسبانيول باللاعب ولكن الأفضلية للملكي.
تأخير الإعلان عن انضمام أوديجارد لسوسيداد
من المقرر تأخير إعلان انضمام أوديجارد رسمياً لصفوف ريال سوسيداد لبضعة أيام وذلك بسبب بعض الإجراءات الروتينية بحسب إحدى الصحف المقربة من الفريق الباسكي.
يفضل ريال مدريد منح اللاعب فرصة لتجديد عقده حتى عام 2023 قبل أن يتم إعارته إلى ريال سوسيداد حتى نهاية الموسم المقبل، في خطوة تُقربه أكثر من الفريق الأول بعد أن أُعير الموسم الماضي للدوري الهولندي.
ريجيلون يقترب من الانضمام لإشبيلية
يقترب الظهير الأيسر الواعد "ريجيلون" من الانضمام لصفوف إشبيلية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من أجل أن يحصل على فرصته أكثر في اللعب ويعود للفريق أكثر جاهزية للمشاركة.
يأتي اقتراب ريجيلون من الفريق الأندلسي بحسب رغبة زيدان في إعارة اللاعب لاكتساب المزيد من الخبرات، بعد ضم الفرنسي "ميندي" من ليون هذا الصيف.
سيرخيو ريجيلون يقترب من الانتقال إلى إشبيلية
أفادت بعض التقارير أن ريال مدريد قد وافق على إنتقال الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون إلى صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة، ولكن دون خيار إمكانية الشراء بعد إنتهاء الإعارة.
وقد كشفت مصادر مقربة من الملكي أن اللاعب الإسباني صاحب الـ22 عاماً ضمن أهتمامات المدرب زين الدين زيدان في المستقبل، ولذا فهو يرى أن اللاعب سيكون من ضمن تحديثات الفريق بعد إنتهاء مدة إعارته مرة آخرى.
سيبايوس يلمح للرحيل عن ريال مدريد
ألمح الإسباني داني سيباسوس الفائز مع منتخب بلاده بيورو تحت 21 عاماً باحتمالية رحيله عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، بسبب رغبته في الحصول على دقائق أكبر.
ظهر ذلك واضحاً في تصريحات سيبايوس التي قال فيها: لا أريد أن أقضي وقتاً أكبر على مقاعد البدلاء لأن وقتي قد حان، عندما يكون هناك لاعبين مثل كروس ومودريتش يكون الأمر صعباً.
الإعلان الرسمي يفصل دي توماس عن بنفيكا
اقترب المهاجم راؤول دي توماس من الانضمام رسمياً لصفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن توصل كلا الناديين إلى إتفاق على قيمة الصفقة وعلى الشروط الشخصية للاعب.
حيث أشارت مصادر صحيفة آس إلى أن الإعلان الرسمي لانضمام اللاعب للنسور سيتم في غضون ساعات، وستكلفهم حوالي 20 مليون يورو.
مودريتش يرفض الانتقال لميلان
النجم الكرواتي يريد البقاء في ريال مدريد
على ما يبدو أن ميلان تحرر ولو قليلاً من الأعباء المالية التي أثقلت كاهله في الأعوام الأخيرة، فبعد ضم تيو هيرنانديز من ريال مدريد يقوم الروسونيري في هذه الأيام بالتفاوض على ضم داني سيبايوس، والأهم أنه تحرك من أجل جلب مودريتش.
بعد عودة بوبان للميلانيلو اعتقدت الإدارة أن مواطنه الفائز بالبالون دور سيكون مرحباً بالانضمام له، خاصةً مع خروج العديد من الأخبار التي تشير إلى قرب خروجه من الملكي، لكن وصيف كأس العالم 2018 رفض ترك سانتياجو بيرنابيو، ويعتقد أنه إذا بقي سيتم تجديد عقده الذي سينتهي الصيف القادم.
آرسنال يبدأ مفاوضاته مدريد لضم فاسكيز
بدأ آرسنال مفاوضاته مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الإسباني "لوكاس فاسكيز" الذي يلقى اهتماماً كبيراً من جانب أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني.
طبقاً لمصادر "ديفنسا سنترال" فإن الجانرز تقدموا بعرض رسمي قيمته 30 مليون يورو ولكن ريال مدريد يريد هذا المبلغ وعليه بعض الإضافات، ولازالت المفاوضات جارية.
ريال مدريد يسعى لضم كريستيان إريكسن بعد الفشل في إستقطاب بوجبا
إريكسن تحت أعين زين الدين زيدان
صرحت بعض الصحف بأن زين الدين زيدان قد أعطى الضوء الأخضر لرؤساء الميرنجي للدخول في صفقة مع الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن بعد أن أتضح أن انتقال بول بوجبا لن يكون ممكناً نظراً لمطالبة مانشستر يونايتد بمبلغ يصل إلى 150 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب، وأيضاً لمرتب اللاعب المرتفع والذي كان سيُشكل أزمة كبيرة لرؤساء النادي.
وقد أفادت منصة "BernabeuDigital" بأن ريال مدريد سيقدم عرضاً بقيمة 80 مليون يورو للحصول على اللاعب صاحب الـ27 عاماً.
ويتبقى في عقد إيركسن عاماً واحداً في عقده مع توتنهام، وبحسب ما نشرته التايمز أن اللاعب كان يريد الانتقال إلى الميرنجي بالفعل، وقد تحدث مؤخراً لصحيفة "Ekstra Bladet" الدنماركية قائلاً"انا بالطبع لدي احترام وحب كبير لفريق توتنهام ولن يكون هناك أي تأثير سلبي إذا أستمريت مع الفريق، ولكني أشعر أنني في مرحلة من مسيرتي حيث أريد تجربة شئاً جديداً".
ريال مدريد يسعى لاستبدال ماركو أسينسيو بساديو ماني
صفقة تبادلية بين ريال مدريد وليفربول
بحسب ما كُشف عن "Express" أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن لاعب خط الوسط ماركو أسينسيو البالغ من العمر 23 عاماً في مقابل الحصول على خدمات المهاجم ساديو ماني لاعب ليفربول، وأضافت الصحيفة أن الملكي يرى أن الريدز يحبون أسلوب لاعب خط الوسط الذي يملك مقومات هجومية مثل أسينسيو.
وقد أضاف التقرير أن الميرنجي من الممكن أن يتخلى عن أي لاعب في خط الوسط نظير الحصول على اللاعب ماني، وقد ذكر التقرير أن قيمة ماركو أسينسيو السوقية في مدريد تبلغ 85 مليون جنية إسترليني، بينما لم يتم ذكر قيمة ساديو ماني التسويقية.
ميلان يُحدد مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن داني سيبايوس
أفادت بعض التقارير بأن ميلان يرغب في دخول صفقة ثلاثية مع كلً من آرسنال وريال مدريد، حيث أفاد موقع "Calciomercato" بأن الروسونيري كان يرغب في ضم داني سيبايوس لاعب الميرنجي والذي أيضاً يسعى إليه الجانيرز، ولكن الملكي وضع مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب وهذا يُعد مرتفعاً جداً بالنسبة للفريق الإيطالي.
وفي حين أن آرسنال قد يكون على استعداد لدفع هذا الملبلغ للحصول على اللاعب فبالتالي سيكون مستعداً للتخلي عن لاعبه الأورجواني لوكاس توريرا الذي صرح بأنه غير سعيد في لندن، والذي يريد ميلان الحصول على ضمه بديلاً عن داني.
ماتيو كوفاتشيتش في طريقة للبقاء في تشيلسي بشكل دائم
فعل تشيلي البند المسموح بشراءه للاعب المُعار كوفاتشيتش
بحسب ما أفادت به صحيفة "Daily Mail" بأن نادي تشيلسي قد كشف دون قصد عن ضمه للاعب ماتيو كوفاتشيتش من ريال مدريد.
وكان اللاعب الكرواتي قد انتقل إلى البلوز في أغسطس 2018 قادماً من الميرنجي على سبيل الإعارة لمدة عام، مع وجود خيار شراء اللاعب والذي بالفعل استفاد به النادي الإنجليزي على الرغم من حظرهم في سوق الانتقالات.
وكان التطبيق الخاص بنادي تشيلسي "The 5th Stand" قد كشف عن توقيع اللاعب، بل وكشف عن مقابله مع ماتيو كوفاتشيتش يقول فيها "لقد كان شعوراً رائعاً أن انتقل إلى تشيلسي أولاً على سبيل الإعارة والآن بشكل دائم".