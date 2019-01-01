انضم ريال مدريد لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع برونو فيرنانديس لاعب سبورتينج لشبونة، حيث يبحث زيدان عن ضم لاعب وسط قبل غلق سوق الانتقالات، ويعتبر البرتغالي هو أخر الأسماء التي ارتبط الملكي بها.

أشارت مصادر صحيفة ريكورد أن الملكي مستعد لتصعيد اهتمامه بضم فيرنانديس ومفاوضة إدارة سبورتينج لشبونة من أجل إقناعهم بالتخلي عن اللاعب المطلوب بقوة من توتنهام ومانشستر يونايتد.