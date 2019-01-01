انضم فريق جديد إلى صراع الأندية المهتمة بالتعاقد مع خاميس رودريجيز وهو فريق مارسيليا الفرنسي، بعد أن جذب اللاعب انتباه أندية آخرى في الفترة الماضية وهما نابوي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، مما أثار الشكوك حول بقاءه من عدمه.

أشارت مصادر صحيفة ماركا أن الفريق الفرنسي يمني النفس بالتعاقد مع الكولومبي في سوق الانتقالات الحالي، وسيحاول إقناع ريال مدريد بالتخلي عنه، في مهمة صعبة بعد إصابة أسينسيو ونهاية موسمه.

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