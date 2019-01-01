أعلن فريق إيبار عن تعاقده رسمياً مع تيخيرو، وذلك بعقد يمتد حتى 2024 قادماً من الكاستيا، بعد أن قدم مستويات مميزة للغاية مع رديف الملكي.

شارك ألفارو 38 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الماضي وتمكن من صناعة 10 أهداف، ويمتاز بقدرته على اللعب كظهير أيمن وأيسر.