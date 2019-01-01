على الرغم من أن فرصته للانضمام لريال مدريد تتضائل يوماً بعد يوم بسبب اقتراب سوق الانتقالات في إنجلترا على نهايته، ولكن بوجبا لازال يتمنى بالانضمام للعملاق الإسباني في الأيام القليلة المقبلة خاصة مع رغبة زيدان بالتعاقد معه.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب الفرنسية أن بوجبا لازال يأمل بأن يتحرك المرينجي من أجل ضمه، حيث سيتوجب عليهم تقديم عرض رسمي للاعب قبل يوم 8 أغسطس الذي سيغلق فيه الانتقالات بإنجلترا قبل يوم من بداية الموسم الجديد.