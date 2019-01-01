بوجبا مُصمم على ريال مدريد

على الرغم من نهاية سوق الانتقالات في إنجلترا، وتصريح سولشار في أكثر من مرة بأن بوجبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، ولكنه لم يفقد الأمل.

أشارت صحيفة ماركا أن النجم الفرنسي لازال يحلم بالانضمام للملكي وطلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل، حتى لا يغادر مجاناً في 2021.