يفكر زيدان في الإبقاء على الكولومبي خاميس رودريجيز، بعد أن كان اللاعب مرشحاً للرحيل عن صفوف ريال مدريد طيلة الصيف، خاصةً وأنه خارج حسابات الفرنسي.

أشارت مصادر برنامج "لارجويرو" الإسباني أن زيدان قرر استمرار خاميس، وأن اللاعب يسعى لإثبات قدراته مع الملكي.