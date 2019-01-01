ريال مدريد يضغط من أجل التعاقد مع فان دي بيك
حول ريال مدريد أنظاره إلى الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمسترادم مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايته، وسعي زيدان للتعاقد مع لاعب وسط قبل غلق الميركاتو الذي أصر فيه مانشستر يونايتد على عدم بيع بوجبا بأقل من 150 مليون يورو.
أشارت مصادر صحيفة تيليغراف الهولندية أن الملكي يضغط من أجل التعاقد مع فان دي بيك، خاصةً وأن اللاعب جذب انتباه زيدان عقب المستوى الرائع له في الموسم الماضي، وأن الصفقة قد تكلف حوالي 60 مليون يورو.
خاميس رودريجيز يرفض الانتقال للدوري الصيني
رفض الكولومبي خاميس رودريجيز فرصة اللعب في الدوري الصيني، قبل غلق السوق هناك بساعات قليلة بعد أن أبدى فريق جوانزو اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه ولكن محاولته باءت بالفشل، بسبب اصرار اللاعب على البقاء في أوروبا في الميركاتو الحالي.
أشارت مصادر ABC أن جوانزو تقدم بعرض رسمي قيمته 45 مليون يورو، ولكن اللاعب هو من رفض الرحيل، خاصةً وأن النادي قد أخبره بأن زيدان يرغب ببقائه بعد إصابة أسينسيو بالرباط الصليبي ونهاية موسمه مبكراً.
بيل مهتم جداً بالانضمام للدوري الصيني
على الرغم من تعثر المفاوضات مع فريق جيانجسو ولكن أخر التقارير تشير إلى أن الويلزي مهتم للغاية بالانضمام للدوري الصيني بالرغم من تبقي ساعات قليلة على غلق سوق الانتقالات هناك.
أشارت مصادر ABC أن بيل مهتم بعرض جيانجسو ولكن الفريق الصيني لم يقدم أي ضمانات لضمه، بالرغم أن اليوم هو الأخير في الميركاتو.
رفائيل فاران يُشيد ببوجبا زميلة في المنتخب ويرى أنه إضافة لريال مدريد
صرح اللاعب رافائيل فاران لاعب الميرنجي أنه يعتقد أن زميله في المنتخب الفرنسي بول بوجبا سيكون إضافة رائعة إذا انضم إلى ريال مدريد.
كان قد تم ربط بوجبا ارتباطاً كبيراً بالانتقال إلى الملكي، ولكن يبدو أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب برحيل اللاعب بسهولة.
كريستيانو رونالدو نادم على رحيله من ريال مدريد
رونالدو نادم على الرحيل
أبدى كريستيانو رونالدو ندمه على الرحيل من ريال مدريد في الصيف الماضي، وانضمامه لصفوف يوفنتوس الإيطالي بعد أن لعب لمدة تسع سنوات مع المرينجي حصد فيها ألقاب كثيرة جداً.
برر رونالدو رحيله عن الملكي بأنه كان يبحث عن حافز إضافي لذلك كان يسعى وراء التغيير لأنه كان يثق بأنه لديه الكثير ليقدمه، جاء ذلك في حفل تتويجه بجائزة أسطورة صحيفة ماركا.
روما وموناكو يتنافسان للحصول على خدمات اللاعب ماريانو
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "AS" أن ريال مدريد قد تلقى عرضاً من روما وموناكو من أجل اللاعب ماريانو دياز.
وكان اللاعب الدومينيكاني صاحب الـ25 عاماً قد انتقل إلى الميرنجي قادماً من ليون الفرنسي في ميركاتو 2018، لكنه لم يكن له تأثير كبير منذ إنضمامه.
وكيل أعمال خاميس رودريجيز يصرح بأنه لا يعرف الوجهة الحقيقية للاعب
صرح خورخي مينديز وكيل اللاعب خاميس رودريجيز بأنه لا يعرف ما هي الوجهة القادمة للاعب في ظل الشائعات الكثيرة عن انتقال اللاعب من ريال مدريد.
وأضاف مينديز أن السؤال يجب أن يتوجه إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي في ما هي خطة النادي للدولي الكولومبي الذي بالفعل يملك عروضاً جيدة من أتلتيكو مدريد ونابولي.
يوفنتوس يُفاضل بين كريستيان إريكسن وإيسكو
أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Calcio Mercato" أن يوفنتوس يفكر في استقطاب اللاعب كريستيان إريكسن.
وأضافت الصحيفة أن ماوريزيو ساري مازال يتطلع إلى إضافة المزيد من لاعبي خط الوسط أصحاب الجودة العالية في الميركاتو الحالي رغم توقيعه مع أدريان رابيوت وآرون رامسي.
ويدرس البيانكونيري أيضاً فرص انتقال إيسكو على الرغم من أن هذه الخطوة قد تكون مستحيلة بعد إصابة لاعب خط وسط ريال مدريد ماركو أسينسيو.
رسمياً.. مايورال ينضم لليفانتي على سبيل الإعارة
أعلن ريال مدريد اليوم الإثنين على موقعه الرسمي عن انضمام مهاجمه مايورال إلى صفوف ليفانتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن خرج اللاعب من حسابات مدربه زيدان.
انضم مايورال إلى ليفانتي بناء على طلب شخصي من المدرب باكو لوبيز، الذي يرى بأن اللاعب سيقدم إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل بسبب موهبته.
ريال مدريد يقرر الإبقاء على الكولومبي رودريجيز
قرر ريال مدريد وبشكل مفاجئ الاحتفاظ بخدمات الكولومبي خاميس رودريجيز هذا الصيف، بعد أن أفادت بعض التقارير في الفترة الماضية أن اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى نابولي أو أتلتيكو مدريد.
أشارت مصادر صحيفة آس أن مسئولي النادي أخبروا اللاعب اليوم أنه لن يرحل وسيستمر معهم في الموسم المقبل، والسبب يعود إلى الهزيمة الكبيرة ودياً أمام أتلتيكو مدريد بسباعية وكذلك إصابة أسينسيو ونهاية موسمه مبكراً.
توتنهام لا يمانع بمحاولة ضم جاريث بيل مرة آخرى
لا يمانع توتنهام بالتوقيع مجدداً مع الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، والتي أشارت الكثير من التقارير في الفترة الأخيرة أن زيدان يضغط من أجل بيعه في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر صحيفة ماركا أن السبيرز يريدوا إعادة اللاعب ولكن بشرط ألا يتجاوز راتبه 15 مليون سنوياً، ولم يستفسر النادي عن إمكانية التعاقد معه منذ الشهر الماضي.
موناكو يصعد اهتمامه بالمهاجم ماريانو
أبدى موناكو الفرنسي اهتماماً قوياً بالتعاقد مع ماريانو مهاجم ريال مدريد، بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات زيدان عقب ضم الصربي يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني.
أشارت مصادر صحيفة ماركا أن موناكو يستعد للتحرك لضم مهاجم ليون السابق، ويخطط لتقديم عرض لا يرفض من أجل إقناع الملكي بالتخلي عنه.
مايورال يقترب من العودة إلى ليفانتي
اقترب الإسباني "بورخا مايورال" من العودة مجدداً إلى صفوف فريق ليفانتي، بعد أن فشل ريال مدريد في العثور على فريق يشتريه بصفه نهائية في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر ماركا أن مايورال سيعود إلى ليفانتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بطلب من المدرب باكو لوبيز وأن هناك إتفاق شفهي على إتمام الصفقة ولكن دون وجود خيار أحقية الشراء.
ريال مدريد يتراجع في صفقة انتقال جاريث بيل إلى جيانجسو الصيني
أفادت تقارير خاصة بصحيفة "BBC Sport" أن صفقة انتقال اللاعب جاريث بيل من ريال مدريد إلى جيانجسو سونينج الصيني قد توقفت.
وقد قام المراسل دايفيد أورنشتاين بالتغريد على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صباح يوم الأحد مُعلناً أن الميرنجي هو من أوقف مسار الصفقة رغم المبالغ المادية التي سيستفاد منها الملكي من هذا العقد.
وأضاف أورنشتاين أيضاً أن بيل سيبقى في بيرنابيو على الرغم من الأخبار المنتشرة بأنه لم يعد مطلوباً من قِبل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.
جاريث بيل يقترب من الانضمام لصفوف جيانجسو الصيني
اقترب جاريث بيل من الرحيل نهائياً عن صفوف ريال مدريد، بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين فريق جيانجسو الصيني إلى مراحل متقدمة بعد الإتفاق على الشروط الشخصية بين الطرفين.
أشارت مصادر "كواترو" بأن الويلزي يستعد للسفر للصين ليوقع على عقده مع جيانجسو والذي سيتمد لثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يرحل مقابل 20 مليون يورو.
رسمياً.. فابيخو ينضم لوولفرهامبتون الإنجليزي لمدة موسم
أعلن ريال مدريد على موقعه الرسمي منذ ساعات قليلة عن انضمام المدافع "فابيخو" إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي وذلك لمدة موسم واحد.
انضم فابيخو لذئاب إنجلترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل الحصول على المزيد من الدقائق واكتساب الخبرة اللازمة ليكون أساسياً في تشكيلة المرينجي الموسم المقبل.
بيل يقترب من الانضمام لصفوف جيانجسو الصيني
اقترب جاريث بيل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين جيانجسو الصيني إلى مراحل متقدمة.
أشارت مصادر صحيفة آس إلى أن وكيل أعمال اللاعب يغلق الإتفاق مع النادي الصيني على الشروط الشخصية، ولم يتبقَ سوى إقناع ريال مدريد بالعرض المقدم.
رسمياً.. ريال مدريد يعلن عن تعاقده مع سورو من سرقسطة
أعلن ريال مدريد عن تعاقده مع موهبة ريال سرقسطة "البيرتو سورو"، ليواصل الملكي سياسته بالتعاقد مع أفضل المواهب في إسبانيا وخارجها أيضاً، مثلما قام بضم كوبو، فينسيوس، دياز وردريجو.
سينضم سورو إلى فريقه السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وكان اللاعب قد وقع عقداً مدته خمس سنوات مقابل 2.5 مليون يورو بخلاف الإضافات.
كارلو أنشيلوتي مصمم على ضم خاميس رودريجيز
يصمم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق ونابولي الحالي على التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي يسعى الملكي لبيعه في سوق الانتقالات الحالي.
صرح المدرب الإيطالي قائلاً: لا يوجد تفاؤل أو تشاؤم، لنرى ما سيحدث، خاميس هو لاعب نريده، ريال مدريد يرغب ببيعه ونحن نرغب بضمه وكل شئ مفتوح.
وولفرهامبتون في مفاوضات مع ريال مدريد لضم فابيخو
دخل وولفرهامبتون في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم مدافعه فابيخو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل أن يحصل على المزيد من الدقائق ويتم تجهيزه للفريق الأول الموسم المقبل.
أشارت مصادر بي بي سي أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة، ومن المتوقع أن تُغلق قريباً، خاصةً وأن اللاعب خارج حسابات زيدان بعد ضم ميليتاو.
رسمياً.. سيبايوس ينضم لآرسنال على سبيل الإعارة
أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام لاعب الوسط داني سيبايوس إلى صفوف آرسنال وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، على الرغم من وجود بعض التخوف لدى الفريق الإنجليزي لتعثر الصفقة بسبب إصابة أسينسيو.
جاء انضمام سيبايوس للجانرز بعد أن خرج اللاعب من خسابات زيدان للموسم المقبل، وبسبب تألقه في يورو تحت 21 عاماً، لم يفرط فيه الملكي نهائياً، وتمت إعارته للجانرز.
خاميس رودريجيز قد يستمر بعد إصابة أسينسيو
على الرغم أن ريال مدريد أبدى عدم ممانعته ببيع الكولومبي خاميس روديجيز هذا الصيف حتى للجار أتلتيكو مدريد، ولكن إصابة أسينسيو قد تقلب كل المعطيات وترغمه على البقاء لموسم آخر.
أشارت مصادر صحيفة ماركا بأن إصابة أسينسيو في المباراة الودية ضد آرسنال، تفتح الباب أمام روديجيز للبقاء مع الملكي لحين إشعار آخر وسط اهتمام قوي من نابولي لضمه.
إصابة أسينسيو تقلق أوناي إيمري
لم يخفِ أوناي إيمري قلقه من تعثر صفقة سيبايوس في الثواني الأخيرة بسبب الإصابة المفاجئة التي تعرض لها أسينسيو في المباراة الودية التي جمعته ضد آرسنال.
أشار إيمري في المؤتمر الصحفي أن إصابة أسينسيو هي أخبار سيئة له ولهم أيضاً، لأنها قد ترغم زيدان على الاعتماد على سيبايوس في الموسم المقبل بدلاً من إعارته إلى الجانرز.
أوناي إيمري مدرب أرسنال يخشى تعثر صفقة سيبايوس بعد إصابة أسينسيو
أفادت بعض التقارير أن أوناي إيمري مدرب أرسنال قد صرح بعد إصابة ماركو أسينسيو لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني قائلاً "قد تكون أخباراً سيئة" بالنسبة لآمال فريقة الذي يرغب في التعاقد مع داني سيبايوس.
وكان الجانرز قد دخل في مفاوضات للحصول على سيبايوس على سبيل الإعارة، وكان متوقعاً أن تنتهي هذه الصفقة خلال الأسبوع الحالي، ولكن إصابة أسينسيو الغير متوقعة يترك الفريق الإسباني في إحتياج للاعبي خط الوسط في الفريق.
وأضاف إيمري بأن إصابة لاعب خط وسط الميرنجي يمكن أن يكون خبراً سيئاً لأرسنال ولريال مدريد.
وكيل أعمال جاريث بيل يحدد شروط رحيل موكله
اقترب الويلزي جاريث بيل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، مع وجود عروض من الدوري الصيني للتعاقد معه ولكن ستكون هناك شروط لرحيله.
أشار "جوناثان بارنيت" وكيل أعمال اللاعب في تصريحاته لسكاي سبورتس بأن بيل لن يخرج من الفريق على سبيل الإعارة، لأنه -على حد تعبيره- أحد أفضل اللاعبين على الكوكب.
سيبابوس على وشك الانضمام لآرسنال على سبيل الإعارة
اقترب آرسنال من حسم صفقة الإسباني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد أن وافق زيدان على رحيل اللاعب عن الفريق هذا الصيف.
أشارت مصادر بي بي سي أن الصفقة وشيكة، لم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي فقط والذي سيتم في غضون ساعات قليلة، ليفوز الجانرز باللاعب بعد منافسة شرسة مع توتنهام.
صراع صيني على ضم جاريث بيل
تم الكشف عن هوية النادي الصيني الذي يسعى للتعاقد مع جاريث بيل وهو بكين جوان، الذي دخل في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم اللاعب الذي وُضع على لائحه الغير مرغوب بهم من قبل زيدان.
أشارت مصادر "لا سيسكتا" أن بكين جوان قدم راتباً لبيل يصل إلى 52 مليون يورو سنوياً، ومن جهة آخرى قام الحساب الرسمي لنادي جيانجسو سونينج بمتابعة اللاعب على إنستغرام، ليشتعل الصراع الصيني على ضمه.
الصين الوجهة الأقرب للويلزي جاريث بيل
اقترب جاريث بيل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن صرح زيدان أنه لم يشارك في ودية بايرن ميونخ لأنه اقترب من مغادرة الفريق.
أشارت أغلب المصادر الإسبانية بأن الويلزي يملك عرضاً صينياً والمفاوضات جارية من أجل رحيله نهائياً عن الملكي، وأن وكيل أعماله هو من طلب عدم إشراكه أمام البافاري بعد أن أوشك على ترك الفريق.
زيدان يطالب بيل بالرحيل عن الفريق هذا الصيف
واصل زين الدين زيدان ضغطه على جاريث بيل من أجل إقناعه بالرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، خاصةً مع تمسك اللاعب برغبته بالبقاء من أجل إثبات نفسه مرة آخرى.
صرح الفرنسي عقب المباراة الودية ضد بايرن ميونخ بأن بيل لم يشارك لأنه قريب من الرحيل مشيراً إلى أن ذلك هو الحل الأفضل لكلا الطرفين، وهو ما استنكره وكيل أعماله الذي لم تعجبه تصريحات مدربه عنه.
جماهير نابولي تطالب دي لاورينتس بضم خاميس
طالبت جماهير نابولي مالك النادي "دي لاورينتس" بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد، خاصةً وأن أنشيلوتي يريده بعد أن تألق معه مسبقاً في ريال مدريد.
رد دي لاورينتس على تلك التصريحات قائلاً: هتافات الجماهير لضم رودريجيز؟ عليهم الهدوء، السوق ينتهي يوم 2 سبتمبر، وقد تحدث أمور كثيرة.
سيبايوس يقترب من الانضمام لآرسنال
اقترب الإسباني داني سيبايوس من الانضمام لصفوف آرسنال الإنجليزي، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة، واقتنع زيدان بأنه لن يستعين باللاعب هذا الموسم.
أشارت مصادر ABC أن سيبايوس سينضم للجانرز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بدون وجود أي خيار بأحقية الشراء.
بوجبا ينتظر تحرك ريال مدريد لضمه هذا الصيف
بوجبا يأمل بالانتقال للملكي هذا الصيف
ينتظر بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد تحرك ريال مدريد لضمه في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن أفصح عن رغبته في وقت سابق بخوض تجربة جديدة بعيداً عن أولد ترافولد.
طبقاً لمصادر صحيفة ليكيب فأن بوجبا لازال ينتظر أي تحرك رسمي من الملكي لضمه، مع ثبات موقف اليونايتد بمطالبته بحوالي 150 مليون يورو وهو ما يجعل الصففة معقدة.
نافاس يريد الاستمرار مع ريال مدريد هذا الصيف
أخبر الكوستاريكي "نافاس" مدربه زين الدين زيدان برغبته في البقاء في صفوف الفريق هذا الصيف، على الرغم أنه لن يشارك أساسياً بسبب وجود البلجيكي كورتوا وبعد عودة لونين من الإعارة.
أشارت مصادر "ماركا" إلى أن نافاس تحدث مع زيدان قبل السفر إلى كندا وأعلمه برغبته، لأن شروط اللاعب من أجل الرحيل لم تتوافر في أي عرض حتى الآن، بعد أن رفض الملكي رحيله إلى باريس سان جيرمان مجاناً.
ريال مدريد يحدد سعر الكولومبي خاميس رودريجيز
حدد ريال مدريد السعر المطلوب للتفريط في خاميس رودريجيز الذي انتهت إعارته لبايرن ميونخ هذا الصيف، والذي يعد أتلتيكو مدريد هو الأقرب للتعاقد معه.
طبقاً لمصادر "سبورت ميدياست" فأن الملكي يريد 50 مليون يورو من أجل التفريط في اللاعب، ويعتبر الروخيبلانكوس هو المرشح لضمه بعد أن صرح دي لاورينتس أن نابولي لن يستطيع دفع المبلغ الذي يريده المرينجي.
آرسنال الأقرب لضم داني سيبايوس
يعتبر آرسنال هو الأقرب لضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في يورو تحت 21 عاماً، وذلك بحسب أخر التقارير الصادرة من إنجلترا.
مصادر بي بي سي أن الجانرز يعملوا على حسم الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسط اهتمام ومنافسة قوية للغاية من توتنهام وميلان.
الخبير الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو يرجح انتقال خاميس رودريجيز لأتلتيكو مدريد
وفقاً لتصريحات جيانلوكا دي مارزيو خبير الانتقالات الإيطالي فأنه يرى أن خاميس رودريجيز مهاجم ريال مدريد بات قريباً من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد أكثر من نابولي.
ويرى الإيطالي أن الروخي بلانكوس يمتلك الأفضلية بسبب تقديمه لعقد شراء اللاعب بشكل مباشر، بينما يسعى الفريق الإيطالي لتأمين الصفقة عن طريق استقطاب اللاعب عن طريق الإعارة مع وضع خيار إمكانية الشراء، وهذا ما يُرجح كافة أتلتيكو مدريد في الصفقة.
ريال مدريد لا يمانع ببيع خاميس رودريجيز إلى أتلتيكو
لا يمانع ريال مدريد ببيع نجم الوسط الكولومبي "خاميس رودريجيز" إلى صفوف أتلتيكو مدريد على الرغم من العدائية الشديدة بين الطرفين، ولكن يبدو أن صفقة يورينتي قد تكون عربوناً لمزيد من التعاون.
أشارت مصادر صحيفة ماركا بأن الملكي مستعد للتفاوض مع الروخيبلانكوس لبيع اللاعب، خاصةً وأن نابولي يريد ضمه على سبيل الإعارة فقط.
ميلان مهتم بضم لوكا مودريتش
أبدى ميلان اهتماماً قوياً بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم العام الماضي، حسبما أشارت بعض المصادر الإسبانية في الأيام القليلة الخيرة.
طبقاً لتقارير "ماركا" فإن الروسونيري يرغبوا بالتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد، وكانت هناك محادثات مع وكيل أعماله في الفترة الأخيرة.
عرض رسمي من آرسنال لضم داني سيبايوس
قدم آرسنال عرضاً رسمياً للإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، الذي سيكون خارج حسابات زيدان بنسبة كبيرة في الموسم المقبل على الرغم من أدائه الرائع مع لاروخا في يورو تحت 21 عاماً.
طبقاً لمصادر "ليبريتيد ديجيتال" فإن الجانرز تقدموا بعرض رسمي من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
جاريث بيل مصمم على الاستمرار مع ريال مدريد
يصر الويلزي جاريث بيل على البقاء في صفوف ريال مدريد هذا الموسم، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن الملكي سيبيعه بسبب خروجه من حسابات زيدان.
أشارت مصادر صحيفة ماركا بأن بيل يتدرب كما لم يتدرب من قبل، ويرغب بإثبات نفسه مجدداً في الموسم المقبل، على الرغم أن المرينجي قام بتدعيم خط هجومه بشكل جيد هذا الصيف.
رسمياً.. داني جوميز ينضم لتينيريفي على سبيل الإعارة
أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام مهاجم الكاستيا "داني جوميز" إلى صفوف فريق تينيريفي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن قدم أدءاً رائعاً مع فريق الرديف في العام الماضي.
تمكن داني جوميز من مستوى مميز في الموسم الفائت واستطاع تسجيل 27 هدفاً في 69 مباراة لعبها، ليتم إعارته على أمل اكتساب المزيد من الخبرات والانتقال إلى دوري أفضل في العام المقبل.
أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع خاميس رودريجيز
وفقاً لما نشرته صحيفة "ESPN" أن إدارة أتلتيكو مدريد مهتمة بالتعاقد مع لاعب خط الوسط خاميس رودريجيز من ريال مدريد.
أجرى الروخي بلانكوس اتصالات اتصالاتهم مع الملكي لمناقشة الصفقة المحتملة التي يحاول أيضاً نادي نابولي الدخول فيها والحصول على خدمات الكولومبي.
وكان اللاعب قد قضى السنتين الأخيريتين ضمن صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، لكن النادي الألماني قرر عدم الاستفادة من خيار الشراء بشكل دائم.
ماريانو دياز يريد البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل
أبدى ماريانو دياز رغبته في البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل، على الرغم من انضمام ثنائي هجومي جديد للملكي وهما رودريجو ويوفيتش وهو ما يصعب فرصته في اللعب كأساسي.
أشارت مصادر صحيفة ماركا بأن دياز يريد القتال على مركزه الأساسي مع الفريق، على الرغم أنه خارج حسابات زيدان ويملك أكثر من عرض للرحيل وخاصةً من روما وآرسنال.
سيبايوس قد يستمر مع ريال مدريد لموسم آخر
يفكر الطاقم الفني لريال مدريد في الإبقاء على داني سيبايوس لموسم آخر، على الرغم من الاهتمام الكبير بضمه من قبل بعض الأندية أبرزها توتنهام وآرسنال الإنجليزيين.
أشارت مصادر صحيفة ماركا بأن مستواه في يورو تحت 21 عاماً مع منتخب إسبانيا قد أثار الإعجاب، مما قد يجبر الملكي على الإبقاء عليه هذا الموسم.
خاميس رودريجيز مصمم على الانتقال لأتلتيكو مدريد
فجرت التقارير الإسبانية مفاجأة كبيرة عندما أصرت بأن الكولومبي خاميس رودريجيز مصمم على الانتقال لصفوف الغريم أتلتيكو مدريد، بسبب تهميش زين الدين زيدان له.
أضافت صحيفة ماركا بأن الكولومبي يريد البقاء في العاصمة مدريد والعائق الوحيد والأكبر هو العدائية بين الناديين، ولكن كل شئ متاح بعد رحيل يورينتي إلى الروخيبلانكوس في الميركاتو الحالي.
ليفربول لم يتلقى أي عرض من ريال مدريد لضم ساديو ماني
ارتبط ذكر ساديو ماني لاعب ليفربول بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، وتزايدت الشائعات أكثر عندما قال "ساي سيك" رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن ماني يجب أن يفكر في هذا العرض بجدية.
ولكن ذكرت بعض التقارير الخاصة بالنادي أن الإدارة لم تتلقى أي اتصال أو أي عرض من الميرنجي بشأن الجناح السنغالي ساديو ماني.
رئيس الاتحاد السنغالي يطالب ماني بالانضمام لريال مدريد
حث رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم "ساي سيك" لاعب ليفربول "ماني" على استغلال الفرصة والانضمام لصفوف ريال مدريد في أقرب وقت ممكن.
صرح سيك قائلاً: ماني فاز بدوري الأبطال الموسم الماضي والآن لديه الفرصة للذهاب لريال مدريد، يجب على ماني أن يفكر جيداً في هذا العرض.
ناتشو يفضل البقاء في ريال مدريد
لا يرغب ناتشو في الرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف حتى وإن لم يكن في خطط زين الدين زيدان للموسم المقبل، على الرغم من وجود اهتمام لضمه من قبل عدة أندية آخرى.
أشارت مصادر ماركا إلى أن ناتشو يرى أن البقاء هو خياره الأمثل لأنه لا يريد اللعب سوى لريال مدريد فقط، على الرغم من وجود عروض مختلفة للتعاقد معه.
ماريانو دياز لا يرغب بالانتقال إلى آرسنال
أشارت بعض التقارير بأن ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد لم يغريه اهتمام آرسنال بضمه، وأن اللاعب لا يفكر أبداً في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
أكدت مصادر "ميرور" بأن الملكي عرضوا اللاعب على الجانرز ولكنه من رفض أن يرحل إلى النادي اللندني..
ميلان لازال مهتماً بضم داني سيبايوس
يأمل ميلان بإقناع سيبايوس لاعب ريال مدريد بالانضمام له في سوق الانتقالات الحالي، ولكنه يواجه صعوبة في ذلك بسبب الموقف الأوروبي للروسونيري.
أشارت مصادر لا جازيتا بأن سيبايوس يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما قد يجعل توتنهام هو المفضل لضمي.
كارلو أنشيلوتي يرغب في ضم خاميس رودريجيز في الميركاتو الحالي
وفقاً لما نشرتة بعض الصحف على لسان أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي فإن خاميس رودريجيز يريد الانتقال إلى الأزوري ولكن ريال مدريد لم يوافق بعد على العرض المقدم لهم لضم اللاعب.
لعب الدولي الكولومبي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي خلال فترة إدارتة للملكي وبايرن ميونخ، وأكد رئيس نابولي أن المدرب حريص على ضم اللاعب لصفوفه.
أنشيلوتي يتمنى العمل مع خاميس رودريجيز مرة آخرى
عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن أمنيته بالعمل مع الكولومبي خاميس رودريجيز مرة آخرى، رافضاً الرد على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى نابولي الإيطالي.
صرح كارلو قائلاً: لا أعلم إذا كان خاميس سيأتي إلى نابولي ولكن أتمنى حدوث ذلك، أنا أعرفه جيداً وهو يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط كصانع ألعاب وجناح.
جاريث بيل يغلق ملف الصين نهائياً
أغلق الويلزي جاريث بيل ملف الصين نهائياً، بسبب عدم رغبة اللاعب في الانتقال إلى هذا الدوري، على الرغم أن العروض القادمة منه تكون مغرية للغاية
أشارت مصادر صحيفة ماركا أن بيل يفضل الاستمرار مع أكبر الأندية الأوروبية على الذهاب للصين، وهو قرار نهائي للنجم الويلزي.
سولشاير يُصرح بأن بوجبا ولوكاكو لم يتلقوا عروضاً حقيقية حتى الآن
صرح أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن نجوم الفريق مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو لم يتلقوا أي عروض مقنعة حقيقية حتى الآن.
وكان قد أرتبط أسم اللاعب الفرنسي بوجبا ارتباطا وثيقاً بكلً من ريال مدريد ويوفنتوس الذين يسعون لضم اللاعب، في حين أن المهاجم البلجيكي لوكاكو هو هدف لإدارة الإنتر.
صراع بين روما وآرسنال على ماريانو دياز
اشتد الصراع على ضم مهاجم ريال مدريد "ماريانو دياز" في الساعات الأخيرة بعد أن أبدى روما استعدادته لتصعيد خطواته لضم اللاعب هذا الصيف، بعد أن أبدى هيجواين رغبته بالبقاء.
أشارت مصادر سكاي إيطاليا أن الجيالوروسي سيبدأ تحركاته قريباً وفي إنجلترا أكدت تقارير صحيفة ميرور أن آرسنال مهتمين للغاية باللاعب.
إعارة لوكا زيدان إلى راسينج
اقترب لوكا زيدان نجل المدرب زين الدين زيدان من العثور على فريق جديد هذا الصيف بعد أن بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف راسينج الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.
أشارت مصادر صحيفة آس أن زيدان على وشك التوقيع لراسينج بعد أن تم استقباله من قبل المدير الرياضي للفريق.
عرض من الصين للويلزي جاريث بيل
حصل الويلزي جاريث بيل على إحدى العروض أخيرا،ً بعد أن أبدى إحدى الأندية الصينية اهتمامه بالتعاقد مع نجم توتنهام السابق، خاصةً وأنه خارج خطط زين الدين زيدان للموسم المقبل.
أشارت مصادر برنامج "الشيرينجيتو" أن بيل لديه عرض من الصين، حيث سيتقاضى ضعف راتبه الحالي، ولكن النادي الصيني يريده مجاناً وهو ما لن يسمح به العملاق الإسباني أبداً.
تفاؤل في ريال مدريد بخصوص التعاقد مع بوجبا
الملكي متفائل بقدرته على ضم الفرنسي
ازداد ريال مدريد تفاؤلاً بقدرته على التعاقد مع بول بوجبا في الساعات الأخيرة، بعد أن أبدى مانشستر يونايتد بعض المرونة في بيع اللاعب بعد أن تغير موقفه قليلاً.
أشارت مصادر "راديو إسبانيا" فأن الشياطين الحمر وافقوا على التفاوض بخصوص بيع النجم الفرنسي، ومن المنتظر أن تظهر الفترة المقبلة الكثيرة من التطورات.
فان دي بيك يفضل ريال مدريد على برشلونة
يبدو أن ريال مدريد لن يكتفي بمحاولة ضم اسم واحد فقط في خط الوسط، بعيداً عن بوجبا فالملكي مهتم أيضاً بلاعب أياكس "فان دي بيك" ولا يستخدمه كورقة للضغط على مانشستر يونايتد كما يُشاع.
أشارت مصادر صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" بإن ريال مدريد في محادثات مع الهولندي وبرشلونة مهتم به أيضاً، ولكن اللاعب يفضل المرينجي.
تقارير: خاميس رودريجز يرفض نابولي وينتظر أتلتيكو مدريد
رودريجيز يريد البقاء في إسبانيا
أشارت بعض التقارير الصادرة من كولومبيا بإن خاميس رودريجيز رفض الانتقال إلى نابولي، لأن رغبته هي الاستمرار في الدوري الإسباني الموسم المُقبل.
أكدت مصادر "لا سيسكتا" أن رودريجيز ينتظر أتلتيكو مدريد ليكون بديلاً لأنطوان جريزمان المطلوب بقوة من برشلونة.
ريال مدريد يُريد الإنتهاء من ملف فاسكيز قبل بدأ معسكره بأمريكا
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ABC" بأن ريال مدريد يريد اتخاذ قرار بشأن مستقبل اللاعب لوكاس فاسكيز قبل سفر الفريق إلى أمريكا يوم الثلاثاء القادم لخوض مبارياتهم التحضيرية للموسم الجديد.
وكان المهاجم الإسباني قد حظى على إهتمام كلً من أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ والإنتر في سوق الانتقالات الحالي.
ومع ذلك يُعتقد أن المهاجم المقدر بـ31 مليون جنية إسترليني سيفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أن على الجانرز تقديم عرضاً كبيراً لفاسكيز لضمان الحصول على خدمات اللاعب.
ريال مدريد يبدأ تحركاته من أجل ضم بوجبا
الريال يبدأ تحركاته لضم الفرنسي
بدأ ريال مدريد تحركاته للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بسبب اصرار زين الدين زيدان الشديد على التعاقد مع اللاعب في أسرع وقت ممكن حسبما أشارت أخر الأخبار.
ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن الملكي تقدم بعرض رسمي قيمته 80 مليون يورو من أجل ضم اللاعب، في انتظار رد مانشستر يونايتد على العرض.
رسمياً.. تيو هيرنانديز ينضم لميلان
أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام تيو هيرنانديز لصفوف ميلان الإيطالي، وقام بتوجيه الشكر له على عمله واحترافه خلال الوقت الذي دافع فيه عن قميص النادي، متمنيين له التوفيق في المرحلة المقبلة.
انضم هيرنانديز للروسونيري مقابل 20 مليون يورو، وسيحصل أتلتيكو مدريد على جزء من قيمته لكونه لاعباً سابقاً للنادي.
تيو هيرنانديز ينتقل رسمياً من ريال مدريد إلى ميلان
صرحت بعض التقارير بأن ميلان قد أكمل تفاوضاته لضم اللاعب تيو هيرنانديز من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو.
بعد أن قدم اللاعب موسماً جيداً في إعارته مع ريال سوسيداد الموسم الماضي، ينتقل المدافع إلى الروسونيري على سبيل الإعارة لمدة سنة واحدة فقط ومن ثم يصبح انتقالا دائماً في الصيف المقبل.
ريال مدريد يتقدم بعرض جديد لضم بول بوجبا
وفقاً لما صرحت به صحيفة "Mundo Deportivo" فإن ريال مدريد قد تقدم بعرض جديد لمانشستر يونايتد لضم النجم الفرنسي بول بوجبا نظير 80 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب إيسكو أو جاريث بيل.
ويأتي هذا العرض بعد رفض كثير من العروض التي قُدمت من الملكي إلى الشياطين الحمر، في ظل تمسك الريد ديفيلز بلاعب خط الوسط، ومطالبته بمبلغ 180 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ولكن الميرنجي يأمل في تقلص ذلك المبلغ من خلال تبادل لاعب من لاعبيه في المفاوضات.
كما أن النجم الفرنسي بول بوجبا يريد مغادرة ملعب الأولد ترافورد في الانتقالات الصيفية الحالية.
باريس سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد!
الفريق الباريسي يرغب ببيع نيمار للملكي
في مفاجأة كبيرة، أشارت صحيفة ماركا بأن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان قام بعرض البرازيلي نيمار على ريال مدريد في أكثر مناسبة، ولكن العملاق الإسباني لم يبدِ أي اهتمام بضمه والتعاقد معه.
أكدت مصادر ماركا بأن ريال مدريد يسعى لتخفيض عدد لاعبيه في الهجوم وليس إضافة المزيد، وعلى سبيل المثال يرغب المرينجي في التخلص من الويلزي جاريث بيل، لذا فأن أبواب نيمار مغلقة حالياً.
روما يستفسر عن المهاجم ماريانو دياز
أبدى روما الإيطالي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد "دياز" واستفسر عن إمكانية التعاقد معه في الساعات الأخيرة من طرف المدير الرياضي الجديد "بيتراكي".
طبقاً لصحيفة "آس" فإن الجيالوروسي يرغبوا بالتعاقد مع ماريانو على سبيل الإعارة ولكن الملكي يفضل بيعه من أجل موازنة الحسابات.
رسمياً.. أوديجارد ينضم لريال سوسيداد على سبيل الإعارة
أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام النرويجي "مارتن أوديجارد" إلى صفوف ريال سوسيداد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل التعود أكثر على أجواء الدوري الإسباني.
يأتي انضمام أوديجارد للفريق الباسكي بعد إعارة ناجحة له في الدوري الهولندي رفقة فيتسه مما شجع أندية أكبر على الاهتمام بخدماته.
توتنهام الوجهة الأقرب لداني سيبايوس
يعتبر فريق توتنهام هو المفضل للتوقيع مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، والذي جذب انتباه العديد من الأندية بعد تألقه في يورو 21 عاماً الذي انتهى بتتويج الإسبان باللقب.
أشارت صحيفة آس إلى أن مكالمة بوتشينيو مع اللاعب حسمت قراره، وسط اهتمام من عدة أندية آخرى أبرزها ميلان، ومن المتوقع أن يغادر اللاعب على سبيل الإعارة.
رسمياً.. ريجيلون ينضم لإشبيلية على سبيل الإعارة
أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام الظهير الأيسر "ريجيلون" لفريق إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حتى يتنسى له اكتساب المزيد من الخبرات في قادم المواعيد.
جاءت إعارة ريجيلون بطلب من المدير الفني زين الدين زيدان بعد أن تعاقد هذا الصيف مع الفرنسي ميندي قادماً من صفوف ليون.
جاريث بيل مصمم على البقاء مع ريال مدريد
الويلزي لا يريد الرحيل
يصمم جاريث بيل على البقاء في صفوف ريال مدريد على الرغم أن اللاعب ليس في خطط زيدان للموسم المقبل ويعي ذلك جيداً، ولكنه متمسك بالاستمرار مع الملكي.
أشارت مصادر abc أن الويلزي الذي يكلف الفريق رواتب باهظة، لا ينوي الرحيل عن سانتياجو برنابيو، ولا توجد أي عروض له حتى الآن من أي أندية آخرى.
أوديجارد يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد
اقترب النرويجي "مارتن أوديجارد" من تجديد عقده مع ريال مدريد، ليستمر لعامين آخرين داخل صفوف الملكي وهو لازال يبحث عن فرصته مع الفريق الأول حتى الآن.
أكدت تقارير صحيفة آس أن اللاعب سيجدد حتى عام 2023، قبل أن يتم إعارته إلى صفوف ريال سوسيداد.
بول بوجبا يحلم باللعب لريال مدريد
بوجبا لازال يأمل بالانضمام للملكي
يحلم بول بوجبا باللعب لريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، تماماً مثلما كان يفعل هازارد قبل انتقاله، ولكن إدارة مانشستر يونايتد تأبى بتحقيق حلم اللاعب حتى الآن.
أشارت مصادر برنامج "خوغونيس" أن بوجبا الذي يعتبر من أولويات ميركاتو الملكي هذا الصيف، يُمني النفس هو الآخر باللعب في سانتياجو برنابيو، ولكن مسئولي الشياطين الحُمر يرفضوا بيعه.
رسميا.. راؤول دي توماس ينتقل لصفوف بنفيكا
أعلن ريال مدريد على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن انتقال مهاجمه راؤول دي توماس إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن توصلا كلا الناديين إلى إتفاق رسمي.
انضم راؤول للتنين البرتغالي في صفقة كلفتهم حوالي 20 مليون يورو بالإضافة إلى خمس ملايين آخرى كمتغيرات، بعد أن أثبت اللاعب نفسه بجدارة في الموسم الماضي رفقة رايو فاليكانو الذي أُعير له.
ريال مدريد يُقرر إعارة داني سيبايوس
قرر ريال مدريد إعارة لاعبه داني سيبايوس في الموسم المقبل لأي من الأندية المهتمة بخدماته من أجل منحه فرصة للعب كأساسي، على أن يعود جاهزاً للمشاركة مع الفريق الأول في الموسم المقبل.
طبقاً لمصادر أوندا ثيرو فإن سيبايوس متاح للإعارة وسط اهتمام من عدة أندية كبيرة أبرزها ميلان، آرسنال، توتنهام وليفربول الإنجليزي.
خاميس رودريجيز يقترب من الانضمام لنابولي
النجم الكولومبي يقترب من البارتينوبي
اقترب الكولومبي خاميس رودريجيز خطوة آخرى نحو نابولي الإيطالي، بعد أن تواصلت المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة مع رغبة أنشيلوتي في العمل مع اللاعب مرة آخرى منذ أن كانا سوياً في ريال مدريد.
أشارت مصادر صحيفة آس، أن دي لاورينتس يريد ضمه على سبيل الإعارة مع وجود خيار إلزامي بالشراء، ولكنه سيرضخ لطلبات الملكي أياً كانت، لأنه مستعد للتضحية من أجله.
ريال مدريد على وشك ضم سورو
اقترب ريال مدريد من إتمام صفقة جديدة وهي اللاعب "سورو" موهبة ريال سرقسطة بعد أن استمرت المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة واقتربت من نهايتها.
طبقاً لصحيفة "آس" فإن نصف مليون فقط هي ما تفصل الناديين عن التوصل إلى إتفاق نهائي، وبرغم اهتمام إسبانيول باللاعب ولكن الأفضلية للملكي.
تأخير الإعلان عن انضمام أوديجارد لسوسيداد
من المقرر تأخير إعلان انضمام أوديجارد رسمياً لصفوف ريال سوسيداد لبضعة أيام وذلك بسبب بعض الإجراءات الروتينية بحسب إحدى الصحف المقربة من الفريق الباسكي.
يفضل ريال مدريد منح اللاعب فرصة لتجديد عقده حتى عام 2023 قبل أن يتم إعارته إلى ريال سوسيداد حتى نهاية الموسم المقبل، في خطوة تُقربه أكثر من الفريق الأول بعد أن أُعير الموسم الماضي للدوري الهولندي.
ريجيلون يقترب من الانضمام لإشبيلية
يقترب الظهير الأيسر الواعد "ريجيلون" من الانضمام لصفوف إشبيلية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من أجل أن يحصل على فرصته أكثر في اللعب ويعود للفريق أكثر جاهزية للمشاركة.
يأتي اقتراب ريجيلون من الفريق الأندلسي بحسب رغبة زيدان في إعارة اللاعب لاكتساب المزيد من الخبرات، بعد ضم الفرنسي "ميندي" من ليون هذا الصيف.
سيرخيو ريجيلون يقترب من الانتقال إلى إشبيلية
أفادت بعض التقارير أن ريال مدريد قد وافق على إنتقال الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون إلى صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة، ولكن دون خيار إمكانية الشراء بعد إنتهاء الإعارة.
وقد كشفت مصادر مقربة من الملكي أن اللاعب الإسباني صاحب الـ22 عاماً ضمن أهتمامات المدرب زين الدين زيدان في المستقبل، ولذا فهو يرى أن اللاعب سيكون من ضمن تحديثات الفريق بعد إنتهاء مدة إعارته مرة آخرى.
سيبايوس يلمح للرحيل عن ريال مدريد
ألمح الإسباني داني سيباسوس الفائز مع منتخب بلاده بيورو تحت 21 عاماً باحتمالية رحيله عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، بسبب رغبته في الحصول على دقائق أكبر.
ظهر ذلك واضحاً في تصريحات سيبايوس التي قال فيها: لا أريد أن أقضي وقتاً أكبر على مقاعد البدلاء لأن وقتي قد حان، عندما يكون هناك لاعبين مثل كروس ومودريتش يكون الأمر صعباً.
الإعلان الرسمي يفصل دي توماس عن بنفيكا
اقترب المهاجم راؤول دي توماس من الانضمام رسمياً لصفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن توصل كلا الناديين إلى إتفاق على قيمة الصفقة وعلى الشروط الشخصية للاعب.
حيث أشارت مصادر صحيفة آس إلى أن الإعلان الرسمي لانضمام اللاعب للنسور سيتم في غضون ساعات، وستكلفهم حوالي 20 مليون يورو.
مودريتش يرفض الانتقال لميلان
النجم الكرواتي يريد البقاء في ريال مدريد
على ما يبدو أن ميلان تحرر ولو قليلاً من الأعباء المالية التي أثقلت كاهله في الأعوام الأخيرة، فبعد ضم تيو هيرنانديز من ريال مدريد يقوم الروسونيري في هذه الأيام بالتفاوض على ضم داني سيبايوس، والأهم أنه تحرك من أجل جلب مودريتش.
بعد عودة بوبان للميلانيلو اعتقدت الإدارة أن مواطنه الفائز بالبالون دور سيكون مرحباً بالانضمام له، خاصةً مع خروج العديد من الأخبار التي تشير إلى قرب خروجه من الملكي، لكن وصيف كأس العالم 2018 رفض ترك سانتياجو بيرنابيو، ويعتقد أنه إذا بقي سيتم تجديد عقده الذي سينتهي الصيف القادم.
آرسنال يبدأ مفاوضاته مدريد لضم فاسكيز
بدأ آرسنال مفاوضاته مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الإسباني "لوكاس فاسكيز" الذي يلقى اهتماماً كبيراً من جانب أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني.
طبقاً لمصادر "ديفنسا سنترال" فإن الجانرز تقدموا بعرض رسمي قيمته 30 مليون يورو ولكن ريال مدريد يريد هذا المبلغ وعليه بعض الإضافات، ولازالت المفاوضات جارية.
ريال مدريد يسعى لضم كريستيان إريكسن بعد الفشل في إستقطاب بوجبا
إريكسن تحت أعين زين الدين زيدان
صرحت بعض الصحف بأن زين الدين زيدان قد أعطى الضوء الأخضر لرؤساء الميرنجي للدخول في صفقة مع الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن بعد أن أتضح أن انتقال بول بوجبا لن يكون ممكناً نظراً لمطالبة مانشستر يونايتد بمبلغ يصل إلى 150 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب، وأيضاً لمرتب اللاعب المرتفع والذي كان سيُشكل أزمة كبيرة لرؤساء النادي.
وقد أفادت منصة "BernabeuDigital" بأن ريال مدريد سيقدم عرضاً بقيمة 80 مليون يورو للحصول على اللاعب صاحب الـ27 عاماً.
ويتبقى في عقد إيركسن عاماً واحداً في عقده مع توتنهام، وبحسب ما نشرته التايمز أن اللاعب كان يريد الانتقال إلى الميرنجي بالفعل، وقد تحدث مؤخراً لصحيفة "Ekstra Bladet" الدنماركية قائلاً"انا بالطبع لدي احترام وحب كبير لفريق توتنهام ولن يكون هناك أي تأثير سلبي إذا أستمريت مع الفريق، ولكني أشعر أنني في مرحلة من مسيرتي حيث أريد تجربة شئاً جديداً".
ريال مدريد يسعى لاستبدال ماركو أسينسيو بساديو ماني
صفقة تبادلية بين ريال مدريد وليفربول
بحسب ما كُشف عن "Express" أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن لاعب خط الوسط ماركو أسينسيو البالغ من العمر 23 عاماً في مقابل الحصول على خدمات المهاجم ساديو ماني لاعب ليفربول، وأضافت الصحيفة أن الملكي يرى أن الريدز يحبون أسلوب لاعب خط الوسط الذي يملك مقومات هجومية مثل أسينسيو.
وقد أضاف التقرير أن الميرنجي من الممكن أن يتخلى عن أي لاعب في خط الوسط نظير الحصول على اللاعب ماني، وقد ذكر التقرير أن قيمة ماركو أسينسيو السوقية في مدريد تبلغ 85 مليون جنية إسترليني، بينما لم يتم ذكر قيمة ساديو ماني التسويقية.
ميلان يُحدد مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن داني سيبايوس
أفادت بعض التقارير بأن ميلان يرغب في دخول صفقة ثلاثية مع كلً من آرسنال وريال مدريد، حيث أفاد موقع "Calciomercato" بأن الروسونيري كان يرغب في ضم داني سيبايوس لاعب الميرنجي والذي أيضاً يسعى إليه الجانيرز، ولكن الملكي وضع مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب وهذا يُعد مرتفعاً جداً بالنسبة للفريق الإيطالي.
وفي حين أن آرسنال قد يكون على استعداد لدفع هذا الملبلغ للحصول على اللاعب فبالتالي سيكون مستعداً للتخلي عن لاعبه الأورجواني لوكاس توريرا الذي صرح بأنه غير سعيد في لندن، والذي يريد ميلان الحصول على ضمه بديلاً عن داني.
ماتيو كوفاتشيتش في طريقة للبقاء في تشيلسي بشكل دائم
فعل تشيلي البند المسموح بشراءه للاعب المُعار كوفاتشيتش
بحسب ما أفادت به صحيفة "Daily Mail" بأن نادي تشيلسي قد كشف دون قصد عن ضمه للاعب ماتيو كوفاتشيتش من ريال مدريد.
وكان اللاعب الكرواتي قد انتقل إلى البلوز في أغسطس 2018 قادماً من الميرنجي على سبيل الإعارة لمدة عام، مع وجود خيار شراء اللاعب والذي بالفعل استفاد به النادي الإنجليزي على الرغم من حظرهم في سوق الانتقالات.
وكان التطبيق الخاص بنادي تشيلسي "The 5th Stand" قد كشف عن توقيع اللاعب، بل وكشف عن مقابله مع ماتيو كوفاتشيتش يقول فيها "لقد كان شعوراً رائعاً أن انتقل إلى تشيلسي أولاً على سبيل الإعارة والآن بشكل دائم".