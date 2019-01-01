حول ريال مدريد أنظاره إلى الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمسترادم مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايته، وسعي زيدان للتعاقد مع لاعب وسط قبل غلق الميركاتو الذي أصر فيه مانشستر يونايتد على عدم بيع بوجبا بأقل من 150 مليون يورو.

أشارت مصادر صحيفة تيليغراف الهولندية أن الملكي يضغط من أجل التعاقد مع فان دي بيك، خاصةً وأن اللاعب جذب انتباه زيدان عقب المستوى الرائع له في الموسم الماضي، وأن الصفقة قد تكلف حوالي 60 مليون يورو.