بعد انتقاده مؤخراً

بات في حكم المؤكد أن بيل لن يستمر مع ريال مدريد في الصيف المقبل بعد أن تم انتقاده مؤخراً من قبل مدرب الفريق زين الدين زيدان عقب التعادل مع رايو فاليكانو.

حيث استنكر زيدان إذا ما كان عقل بيل مع الفريق أم لا بسبب المستويات السيئة التي يقدمها مؤخراً، وهو ما أكدته صحيفة ماركا التي أشارت إلى أن المدرب الفرنسي قرر الاستغناء عن اللاعب في الصيف المقبل.