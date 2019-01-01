أبدى موناكو الفرنسي اهتماماً قوياً بالتعاقد مع ماريانو مهاجم ريال مدريد، بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات زيدان عقب ضم الصربي يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

أشارت مصادر صحيفة ماركا أن موناكو يستعد للتحرك لضم مهاجم ليون السابق، ويخطط لتقديم عرض لا يرفض من أجل إقناع الملكي بالتخلي عنه.