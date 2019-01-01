أكدت مصادر سكاي سبورتس في وقت لاحق على وجود مفاوضات جادة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بخصوص نيمار، ومن بين الاقتراحات مبادلته ببعض اللاعبين لإتمام الصفقة.

يعتبر مودريتش أحد هؤلاء اللاعبين المرشحين للانتقال إلى باريس ولكن بحسب تقارير كواترو فأن البيئة المحيطة بالكرواتي تؤكد أنه لن يتم الزج به في صفقة نيمار.