بوجبا يأمل بالانتقال للملكي هذا الصيف

ينتظر بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد تحرك ريال مدريد لضمه في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن أفصح عن رغبته في وقت سابق بخوض تجربة جديدة بعيداً عن أولد ترافولد.

طبقاً لمصادر صحيفة ليكيب فأن بوجبا لازال ينتظر أي تحرك رسمي من الملكي لضمه، مع ثبات موقف اليونايتد بمطالبته بحوالي 150 مليون يورو وهو ما يجعل الصففة معقدة.