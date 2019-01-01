بالرغم من بعض التأكيدات في الفترة الماضية على أن خاميس رودريجيز سيستمر مع ريال مدريد هذا الصيف بعد إصابة أسينسيو، ولكن أحدث التقارير تُشير إلى أن اللاعب لم يعد مرغوباً به، وأن القرار النهائي هو التخلي تماماً عن خدماته.

أكدت تقارير صحيفة ماركا أن زيدان يرغب بالتخلص من الكولومبي في أسرع وقت ممكن من أجل تمويل صفقات آخرى مثل فان دي بيك وبوجبا، حيث يواصل الفرنسي اصراره على ضم نجم مانشستر يونايتد.

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