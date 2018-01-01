نبيل فقير معروض على ريال مدريد
هل يكون بديلاً لإيسكو؟
أشارت بعض المصادر الفرنسية إلى أن فقير صانع ألعاب ليون الفرنسي تم عرضه على ريال مدريد لرغبة أولاس في بيع نجم الفريق بأكبر سعر ممكن.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة ماركا، فأن المرينجي يدرس احتمالية التعاقد مع فقير، من أجل أن يكون بديلاً مستقبلاً للكرواتي مودريتش أفضل لاعب في العالم، ولقدرته على تعويض إيسكو في حال رحيله.
صراع مع برشلونة على ضم راشفورد
موهبة مانشستر يونايتد بين قطبي الكلاسيكو
انضم ريال مدريد للصراع مع برشلونة على ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد والذي كان يعاني بشدة منذ رحيل فان جال بسبب اصرار مورينيو السابق على الزج به على الأطراف.
وطبقاً لصحيفة إكسبريس فأن قطبى الكرة الإسبانية مهتمان بضم لاعب مانشستر يونايتد، وسط ترقب من عملاق آخر وهو ميلان الإيطالي.
ريال مدريد يفكر بإعادة أوزيل إلى سانتياجو برنابيو
في مبادلة مع إيسكو؟
يفكر ريال مدريد جدياً في إعادة الألماني مسعود أوزيل إلى صفوفه مجدداً، حيث أن اللاعب لا يعيش أياماً سعيدة في إنجلترا منذ تعيين إيمري مدرباً لآرسنال.
وبحسب ما ذكرته صحيفة إندبندنت فأن الفريق الإنجليزي يسعى للتخلص من أوزيل لأنه لا يناسب إيمري وكذلك بسبب راتبه المرتفع للغاية، ولكنه قد يقترح مبادلته مع إيسكو الذي يريد الرحيل عن ريال مدريد لنفس الأسباب تقريباً.
آرسنال مهتم بضم كيلور نافاس
الذي يرغب بترك الريال
أبدى فريق آرسنال رغبته في ضم كيلور نافاس حارس ريال مدريد، خاصة وأن الأخير يرغب بالرحيل عن ريال مدريد بعد أن خسر مكانه الأساسي لصالح كورتوا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ميترو نقلاً عن بعض المصادر الإسبانية، فأن أوناي إيمري غير مقتنع كلياً بالألماني لينو ويسعى لضم الكوستاريكي في فترة الانتقالات المُقبلة.
تشيلسي يحدد سعر هازارد
والريال يترقب
يبدو أن فريق تشيلسي بدأ يعد العدة لرحيل نجم الفريق هازارد في أقرب وقت ممكن، بعد أن عبر اللاعب مراراً وتكراراً عن أمنيته باللعب للريال.
وبحسب صحيفة دايلي إكسبريس فأن اللاعب سيكلف خزائن الفريق الذي يرغب بالتعاقد معه ما يقرب من 163 مليون جنيه إسترليني.
يُذكر أن ريال مدريد لازال يبحث عن بديل للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ويعد البلجيكي هازارد من أبرز المرشحين لتعويضه.
صراع بين يوفنتوس ومانشستر سيتي على ضم إيسكو
هل يرحل اللاعب عن الريال قريباً؟
مع تأزم موقف اللاعب إيسكو مع فريقه ريال مدريد، تحاول بعض الأندية استغلال الموقف من أجل الانقضاض عليه والتعاقد معه بأقل سعر مُمكن.
ويعد ناديا السيتي ويوفنتوس من أبرز الأندية المهتمة بخدمات اللاعب بحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو وسط صراع مع فريق تشيلسي والذي يُعد الأكثر جدية في التعاقد معه تحسباً لرحيل هازارد.
بالاسيوس يرغب بالبقاء مع ريفر بليت
على الرغم من اهتمام ريال مدريد به
عبر الأرجنتيني بالاسيوس جوهرة ريفر بليت عن رغبته في البقاء مع الفريق في الوقت الحالي، على الرغم من وجود اهتمام كبير من ريال مدريد لضمه.
حيث صّرح بالاسيوس -نقلاً عن ماركا- قائلاً: فكرتي هي البقاء لفترة أطول مع ريفر بليت والحصول على كل المميزات الممكنة، أنا سعيد جداً ومستمتع جداً بالتواجد هنا.
نافاس لن يرحل في يناير
على الرغم من تفضيل كورتوا عليه
بالرغم أنه لا يشارك مع ريال مدريد حالياً وسبق وعبر عن استياءه من قلة الدقائق التي يحصل عليها، ولكن نافاس لن يترك فريقه في منتصف الموسم.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة ماركا فأن الحارس الكوستاريكي لن يترك المرينجي في يناير ولكن لأسباب لا علاقة لها بمصيره الفني مع الفريق، حيث من المنتظر أن يصبح اباً في فبراير المُقبل، بالإضافة إلى أنه يريد أن يعيش في مدريد.