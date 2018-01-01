في مبادلة مع هازارد؟

يرغب فريق تشيلسي في استغلال الوضع الصعب الذي يمر به إيسكو مع فريق ريال مدريد حالياً من أجل أن يكون اللاعب بديل مباشر لهازارد في حال رحيله.

حيث تشير أخر التقارير الصادرة من إسبانيا أن الفريق الإنجليزي يرغب بالاستفادة من رغبة البلجيكي في الانضمام للملكي من أجل صفقة مبادلة مع اللاعب إيسكو.