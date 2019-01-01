بالانضمام للريال

أعلن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد منذ أيام قليلة عن رغبته في خوض تحدي جديد مع فريق آخر، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد بالتعاقد معه.

وطبقاً لمصادر صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز، فأن مسئولي الشياطين الحُمر على علم برغبة اللاعب وهي الانتقال لصفوف الملكي، لينضم لكتيبة اللاعبين الفرنسيين الموجودين في قلعة سانتياجو برنابيو.