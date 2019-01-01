إريكسن تحت أعين زين الدين زيدان

صرحت بعض الصحف بأن زين الدين زيدان قد أعطى الضوء الأخضر لرؤساء الميرنجي للدخول في صفقة مع الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن بعد أن أتضح أن انتقال بول بوجبا لن يكون ممكناً نظراً لمطالبة مانشستر يونايتد بمبلغ يصل إلى 150 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب، وأيضاً لمرتب اللاعب المرتفع والذي كان سيُشكل أزمة كبيرة لرؤساء النادي.

وقد أفادت منصة "BernabeuDigital" بأن ريال مدريد سيقدم عرضاً بقيمة 80 مليون يورو للحصول على اللاعب صاحب الـ27 عاماً.

ويتبقى في عقد إيركسن عاماً واحداً في عقده مع توتنهام، وبحسب ما نشرته التايمز أن اللاعب كان يريد الانتقال إلى الميرنجي بالفعل، وقد تحدث مؤخراً لصحيفة "Ekstra Bladet" الدنماركية قائلاً"انا بالطبع لدي احترام وحب كبير لفريق توتنهام ولن يكون هناك أي تأثير سلبي إذا أستمريت مع الفريق، ولكني أشعر أنني في مرحلة من مسيرتي حيث أريد تجربة شئاً جديداً".