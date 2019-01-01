ترفض التفريط في لاعبها!

وضعت إدارة مانشستر يونايتد نادي ريال مدريد في ورطة بعد أن رفضت محاولات الملكي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، الذي عبر عن رغبته بترك الفريق الإنجليزي هذا الصيف.

حيث أشارت مصادر صحيفة ماركا أن اليونايتد رفض التحدث عن احتمالية رحيله، وأصر على عدم التفاوض من الأساس، ولكن زيدان لازال مصراً على تلبيه رغباته والتوقيع مع اللاعب.