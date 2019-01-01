يأمل ميلان بإقناع سيبايوس لاعب ريال مدريد بالانضمام له في سوق الانتقالات الحالي، ولكنه يواجه صعوبة في ذلك بسبب الموقف الأوروبي للروسونيري.

أشارت مصادر لا جازيتا بأن سيبايوس يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما قد يجعل توتنهام هو المفضل لضمي.