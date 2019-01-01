وضع برشلونة اللاعب ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول ضمن حساباته، تمهيداً للتحرك لضمه في المستقبل، بعد أن واصل اللاعب الإنجليزي تألقه مع الريدز.

أشارت مصادر دون بالون أن العملاق الكتالوني يسعى للتعاقد مع أرنولد من أجل دعم الجهة اليمنى، خاصةً مع قرار فالفيردي بالاعتماد على روبيرتو في وسط الملعب.