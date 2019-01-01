برشلونة يبدأ تحركاته لإعادة نيمار

بدأ برشلونة تحركاته الرسمية من أجل التعاقد مع نيمار مجدداً لاستغلال رغبة اللاعب بترك باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، والعودة إلى كامب نو مجدداً.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن البلاوجرانا تقدموا بعرض رسمي عبارة عن 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين آخرين، من المرجح أن يكون البرازيلي كوتينيو إحداهما.