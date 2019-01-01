عودة نيمار لبرشلونة ليست سهلة

على الرغم أن نية كل الأطراف واضحة ولكن هذا ليس كافي من أجل تسهيل عودة نيمار مرة آخرى إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الحالي، حسبما أشارت أخر التقارير.

أكدت مصادر"إيه إس بي إن" أن الصفقة معقدة لأن برشلونة يريد شراء اللاعب بسعر معقول وعن طريق المقايضة، ويخشى من أن يتسبب كلا من يوفنتوس وريال مدريد في فتح مزايدة على اللاعب.