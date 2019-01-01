تقدم باريس سان جيرمان بعرض رسمي من أجل ضم الكرواتي راكيتيتش لاعب برشلونة، ولكن نجم البلاوجرانا لم يوافق على الانتقال إلى الدوري الفرنسي برغم صعوبة مشاركته كأساسي هذا الموسم.

أكدت مصادر موندو ديبورتيفو أن راكيتيش مصر على البقاء مع برشلونة هذا الموسم ويرغب بإثبات نفسه، على الرغم من استيائه من طريقة معاملة مسئولي النادي له لإرغامه على الرحيل.