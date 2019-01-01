دخل بروسيا دورتموند في مفاوضات مع برشلونة من أجل ضم البرازيلي مالكوم، الذي لم يستطع إثبات نفسه مع البلاوجرانا مما جعله يفكر في الرحيل للحصول على دقائق أكبر.

طبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فإن الفريق الألماني سيقدم عرضاً قيمته 42 مليون يورو من أجل ضم جناح بوردو السابق، ومن المتوقع توصل الطرفان لإتفاق قريباً.