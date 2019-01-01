كاردونير يلقي باللوم على باريس سان جيرمان

قام السيد كاردونير نائب رئيس برشلونة بإلقاء اللوم على باريس سان جيرمان بسبب عدم تطور وضع نيمار حتى الآن، مع اقتراب سوق الانتقالات على نهايته ورغبة البرازيلي في العودة إلى كامب نو مرة آخرى كما أفصح عنها في بداية الصيف.

صرح كاردونير قائلاً: رؤية نيمار في برشلونة أمر معقد، وهذا الوضع يجب أن يُحل في باريس.. وسط تلميحات بأن الخليفي هو من يقف عائقاً أمام إتمام الصفقة في الوقت الراهن بسبب توتر علاقته مع برشلونة.

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