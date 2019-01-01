قام الإسباني "أوناي إيمري" المدير الفني لآرسنال بنفي الأخبار التي أشارت إلى اقتراب الفريق الإنجليزي من التعاقد مع كوتينيو، كما ذكرت بعض التقارير في الفترة الأخيرة أن هناك عرضاً من الجانرز لاستعارة اللاعب لمدة موسمين.

أشارت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو أن المقربين من اللاعب قاموا بنفي اقتراب خروج البرازيلي من برشلونة على سبيل الإعارة مؤكدين عدم صحة هذه التقارير، لأن اللاعب لا يفكر في الرحيل على سبيل الإعارة.

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