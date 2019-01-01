انضم برشلونة إلى قائمة الأندية المهتمة بخدمات "هافرتز" موهبة ليفركوزن، والذي قدم موسماً رائعاً في الدوري الألماني مع فريقه على الرغم من صغر سنه مما لفت أنظار عدة أندية.

أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن البلاوجرانا يراقب تطور اللاعب الذي تمكن من تسجيل 24 هدفاً في 88 مباراة لعبها مع ليفركوزن على الرغم أنه يبلغ من العمر 20 عاماً فقط.