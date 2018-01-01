بوكيتينو ينفي شائعات بويج
قبل مباراة الفريقين معاً
قام المدرب الأرجنتيني بوكيتينو بنفي شائعات اهتمامه بضم جوهرة لاماسيا بويج، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الفريقان معاً في دوري أبطال أوروبا.
وصّرح بوكيتينو قائلاً: لا أحب أن أتحدث عن الشائعات أو اللاعبين الشباب هذا لن يفيد أي من الطرفين.
اهتمام مفاجئ بضم موراتا
هل ينضم لاعب الريال السابق لبرشلونة؟
بشكل مفاجئ أشارت بعض التقارير إلى اهتمام فريق برشلونة بالتعاقد مع لاعب سابق لريال مدريد ألا وهو المهاجم الإسباني موراتا والذي يعيش أياماً سيئة في ستامفورد بريدج.
وبحسب راك 1 فأن الفريق الكتالوني يرغب في ضم موراتا من أجل تعويض لويس سواريز والذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة، ومع ذلك وطبقاً لنفس المصادر من المرجح أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين في الصيف المقبل.
ريتشارلسون يجذب انتباه برشلونة
برازيلي جديد في الطريق إلى البارسا؟
يبدو أن اهتمام برشلونة باللاعبين البرازيليين لن يتوقف للأبد، مع ظهور اسم جديد على قائمة المستهدفين من جهة الفريق الكتالوني وهو ريتشارلسون.
حيث أشارت أخر التقارير إلى رغبة الفريق الكتالوني في ضم لاعب إيفرتون خاصةً مع عدم انظباط ديمبيلي مع الفريق مؤخراً والإتجاه لبيعه في يناير للتخلص منه.
برشلونة يجهز عرضاً ضخماَ لضم كين
هل يفرط فيه توتنهام بسهولة؟
قرر فريق برشلونة وضع مهاجم توتنهام هاري كين كأولوية له، سعياً لمحاولة التعاقد معه مستقبلاً بعد أن أبدى فالفيردي إعجابه بالقدرات الاستثنائية للاعب.
وبحسب صحيفة دايلي ستار، فأن العملاق الكتالوني مستعد لدفع ما يقرب من 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، خاصةً مع تقدم لويس سواريز في العمر والحاجة الماسة إلى تعويضه.
آرسنال يستهدف ضم مالكوم
إذا استمر تجاهله مع برشلونة
يرغب أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال في سد ثغرات الفريق، والتي من أبرزها هي حاجة الفريق الإنجليزي إلى جناح صريح بدلاً من الاعتماد على بعض اللاعبين في غير مراكزهم.
ويحوز البرازيلي مالكوم على إعجاب مدرب باريس سان جيرمان السابق بشدة، خاصةً وأنه يعرف قدراته جيداً منذ أن تواجدا معاً في الدوري الفرنسي وبحسب صحيفة سبورت فأنه ينوي التحرك لضمه إذا كان متاحاً للبيع بسبب قلة مشاركاته.
دي يونج يقترب من باريس
هدف جديد يطير من برشلونة؟
اقترب دي يونج لاعب أياكس كثيراً من الانضمام لفريق جديد بعد الصراع القوي على ضمه مؤخراً، ولكن وجهته القادمة بعيدة كل البعد عن إسبانيا.
برغم الاهتمام البالغ من العملاق الكتالوني بالموهبة الهولندية ولكن بحسب صحيفة دي تليغراف فأن باريس سان جيرمان هو الأقرب للتعاقد معه، ومن جهة آخرى لم ينفِ أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس وجود منافسات بين الطرفين في الفترة الأخيرة.
برشلونة مهتم بضم مدافع بورتو
وسط صراع مع اليونايتد
يواصل فريق برشلونة بحثه عن المدافعين من أجل دعم الفريق في يناير، في ظل عدم جاهزية أومتيتي للإصابة وهبوط مستوى بيكيه عن المُعتاد.
وطبقاً لصحيفة سبورت، فأن الفريق الكتالوني يراقب المدافع البرازيلي ميليتاو والذي يقدم مستويات رائعة مع بورتو هذا الموسم، ولكن برشلونة سيجد منافسة من مانشستر يونايتد على ضمه.
يُذكر أن ميليتاو كان انضم للتنين البرتغالي هذا الصيف قادماً من فريق ساوباولو.
إيفرتون يرغب بضم جوميش نهائياً
بعد تألقه مع التوفيز
يسعى فريق إيفرتون لضم البرتغالي جوميش من برشلونة بصفة نهائية بعد تألقه بشدة في الدوري الإنجليزي في الآونة الأخيرة.
وبحسب تصريحات المدير الفني لأزرق الميرسيسايد، أشار سيلفا إلى أن النادي يسعى لضم أندريه نهائياً بسبب اقتناعه بمستوياته، وكذلك في ظل عدم رغبة اللاعب في العودة إلى إسبانيا.
مفاوضات رابيو مستمرة
وسط منافسة أندية آخرى
يواصل فريق برشلونة محاولاته من أجل التعاقد مع رابيو لاعب باريس سان جيرمان، ولكنه يواجه منافسة صعبة وسط اهتمام أندية آخرى.
وبحسب المصادر المقربة من الفريق الفرنسي، فأن العملاق الكتالوني سيضطر لدفع ما لا يقل عن 15 مليون في يناير المقبل من أجل خطفه من باقي الأندية المهتمة به.
يُذكر أن مانشستر سيتي يرغب أيضاً بالتعاقد مع رابيو بسبب إعجاب جوارديولا الشديد به.
دينيس سواريز مُصمم على البقاء
برغم اهتمام تشيلسي به
على الرغم أنه لا يشارك بصفة مستمرة مع فريقه في الموسم الحالي، ولكن يبدو أن دينيس سواريز مصمماً على إثبات نفسه مع برشلونة.
حيث أشارت مصادر النسخة الإنجليزية من جول أن اللاعب لا ينوي الرحيل أبداً برغم وجود اهتمام حقيقي به من طرف تشيلسي،
يُذكر أن اهتمام البلوز باللاعب يعود إلى وجود ساري الذي كان يرغب بالتعاقد معه منذ أن كان مدرباً لنابولي الإيطالي.